自製速食店人氣早餐 起司豬肉堡+薯餅

豬肉起司堡

英式瑪芬（English Muffin）是種英國 麵包，通常會切開兩半煎烤，當成早餐吃。

速食店的人氣早餐豬肉起司堡就是用它做成，另外煎得香酥的薯餅也是營養美味兼具，事實上作法都不難喔。

豬肉起司堡

英式瑪芬材料（此分量可做4個）：

高筋麵粉200克、酵母粉4克、無鹽奶油10克、水（或牛奶 ）約120克、糖、鹽、全蛋1顆、粗玉米粉

作法：

1.除了無鹽奶油和玉米粉，把其他材料加入盆中揉成團。續加入無鹽奶油揉勻，蓋上保鮮膜發酵約1.5小時。

2.麵團取出，桌上撒些麵粉續揉，分成4小團裹圓，蓋上保鮮膜再發酵半小時。

3.把小麵團略壓扁兩面沾上粗玉米粉，排放入平底鍋中。

4.開小火、鍋邊略加幾滴水蓋上鍋蓋悶煎，兩面各煎約五分鐘至微黃即可。

豬肉漢堡材料：

豬絞肉、洋蔥、糖、鹽、粗黑胡椒粉、乾燥的百里香葉末

作法：

1.洋蔥切碎丁加入其他材料攪拌均勻。

2.續加入少許太白粉（或麵粉）將肉餡拿起往盆中摔打增加彈性。

3.將肉餡分小塊整圓，入鍋中中火煎到兩面金黃即可。

組合：

英式瑪芬從中間剖開將內面再下鍋乾煎一下，放上起司片、豬肉漢堡和煎熟的蛋就是營養美味的豬肉起司堡了。

小叮嚀：

1.如果怕麵包口感太乾可以抹上些許沙拉醬。

2.豬肉起司堡的蛋是用圓形模具煎出來的，有一點厚度，也可用錫箔紙折成長條後捲起，用釘書機固定，在圈內部抹點油，就可以煎出又厚又圓的蛋。

用錫箔紙折成長條後捲起，用釘書機固定，在圈內部抹點油，就可以煎出又厚又圓的蛋。

薯餅

材料：馬鈴薯、太白粉。

調味料：糖、鹽、黑胡椒粉。

薯餅

作法：

1.馬鈴薯去皮切小丁，入電鍋蒸熟或加水煮熟。

2.趁熱加入糖、鹽、黑胡椒粉和太白粉（麵粉亦可）拌勻。

3.取少許馬鈴薯泥壓成橢圓餅狀，入油鍋煎至兩面金黃即可，食用時沾番茄醬更美味。

註：

1.馬鈴薯可一部份搗泥一部份保持顆粒狀，吃起來較有口感。

2.塑形馬鈴薯餅時，手上可抹少許油防沾黏。