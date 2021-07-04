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少油版家常炸魚薯

馮小炬
少油版家常炸魚薯
少油版家常炸魚薯

炸魚薯片是英國最常見的街邊小吃，口感豐富，魚軟嫩鮮甜、薯條酥脆，熱呼呼地吃到滿嘴流油。而家常的做法都是煮婦、煮夫們自己隨心所欲。無論如何，魚和馬鈴薯是這道菜的必備。

材料：

海鱸魚肉1片、馬鈴薯2個、洋蔥1顆、豌豆兩三把、奶油50克、植物油、胡椒粉、混合香料、鹽適量。

新鮮無刺的魚肉
新鮮無刺的魚肉

作法：

1.去皮的魚肉一分為二，用廚房紙吸乾水分。表面撒一點胡椒粉和鹽及喜歡的香料，稍微醃製一下。

2.豌豆放入水中，水開後撒入少許鹽。煮熟後撈出瀝乾水分，放入盤中。

3.洋蔥切成小塊。奶油放平底鍋中用小火融化，後放入洋蔥慢炒。洋蔥變軟後，用鏟子撥到一邊，在鍋中間放入醃製過的魚塊，中小火慢慢煎，魚肉變白時翻面，繼續煎兩分鐘。淋上檸檬汁，出鍋裝入有放好豌豆的盤中。

4.鍋內放稍微多一點的油，六成熱時放入切好的馬鈴薯條，煎至金黃色撈出瀝乾油，放入盤中。一盤家常味的炸魚薯就完成了。

1.清水煮青豌豆
1.清水煮青豌豆

2.炒好的洋蔥和煎製好的魚肉，出鍋前加點檸檬汁和檸檬片。
2.炒好的洋蔥和煎製好的魚肉，出鍋前加點檸檬汁和檸檬片。

3.薯條盡量少油的炸法
3.薯條盡量少油的炸法

小叮嚀：

1.魚肉可以選任何魚類，最好去掉魚刺和魚皮。 也可以用肉質細嫩的魚類整條煎製。這裡沒有用掛糊油炸的方法，是出於盡量少油的飲食理念。

2.炸魚薯做好後最好馬上吃，因為很容易冷掉，而這道菜的最好口感就是趁熱吃。

英國

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