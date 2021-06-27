我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增88例本土確診、9人死亡 仍以新北最多

金山疫苗衝刺 打針抽獎、醫師上門協助獨居長者

在家裡味蕾旅行 旅遊達人教做菲律賓家常菜

中央社／台北27日電
菲式苦瓜炒蛋。（影片截圖）
菲式苦瓜炒蛋。（影片截圖）

新冠肺炎疫情未歇，民眾持續居家防疫，也帶動自行下廚風潮。菲律賓觀光部台灣分處與旅遊達人溫士凱合作拍攝「菲律賓的味蕾旅行」料理影片，用台灣在地食材做出菲律賓家常菜。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，不少民眾居家防疫改在家中下廚，菲律賓觀光部台灣分處也相中此波熱潮，與溫士凱合作拍攝「菲律賓的味蕾旅行」料理影片，以在地食材融入異國調味，烹調3道菲律賓家常菜，要讓民眾無法出國也能在家用舌尖旅遊。

菲律賓觀光部台灣分處表示，「菲律賓的味蕾旅行」料理影片包括菲式苦瓜炒蛋、菲式鳳梨雞及茄汁燉肉燴蛋，從23日起陸續上線。

其中菲式苦瓜炒蛋乍看下會以為是台式熱炒的菜色，但佐以菲律賓風情的調味拌炒後，絕對能翻轉對苦瓜苦澀的既定印象，這道菜更是菲律賓觀光部台灣分處處長海瑟（Hazel Habito Javier）最想念的家常菜之一。

此外，澳門旅遊局日前也配合可持續美食烹調日，以傳承澳門土生菜為主題拍攝影片，邀請澳門旅遊局長文綺華、澳門旅遊學院教學餐廳總廚李漢斯（Hans Lee Rasmussen）、2名土生菜廚師歐慧兒（Florita Alves）和杜樂曦（Otilia Novo）等分享對可持續美食烹調的看法，並就如何向下一代傳承分享澳門土生菜暢談見解。

澳門旅遊局表示，澳門土生菜揉合了中國菜與葡萄牙菜的烹調特色，加上來自非洲、印度及東南亞等地的配料口味，歷經數百年演變而成，反映出澳門城市本身的獨特歷史。

澳門旅遊局表示，澳門致力推進「創意城市美食之都」工作計畫，保存這份體現城市文化底蘊的土生葡人美食正是重點項目之一，其中澳門土生菜資料庫於去年11月推出，提供一系列珍藏食譜、手稿、土生菜書籍及刊物等，讓400多年的美食文化傳統得以傳揚。

澳門土生葡人美食烹飪技藝於2012年獲列入澳門非物質文化遺產名錄，並於今年入選國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。

澳門 美食 台灣

上一則

美味擋不住 澳洲龍蝦繞道香港「爬上」中國餐桌

下一則

魚子豆腐煲

延伸閱讀

菲民眾向前總統告別 艾奎諾三世長眠父母墓旁

菲民眾向前總統告別 艾奎諾三世長眠父母墓旁
李嘉誠分家8年後 不繼承家業的李澤楷資產版圖大起底

李嘉誠分家8年後 不繼承家業的李澤楷資產版圖大起底
菲律賓前總統艾奎諾三世 61歲病逝

菲律賓前總統艾奎諾三世 61歲病逝
菲律賓前總統「艾奎諾三世」肺疾併發症逝世 享年61歲

菲律賓前總統「艾奎諾三世」肺疾併發症逝世 享年61歲

熱門新聞

原PO將一盒蛋放冰箱冷藏，結果竟發現有好幾顆裂掉。 圖／翻攝自「廚藝公社」

雞蛋放冷藏10顆裂5顆讓她超崩潰 網點出關鍵原因

2021-06-25 11:53
海底撈曾創下排隊四小時才能進店消費的盛況。(本報資料照片)

海底撈退燒？老闆張勇：消費者說不好吃 其實是嫌貴

2021-06-25 01:15
全新登場的鳳梨可樂達調酒冰淇淋、萊姆莫希朵調酒雪酪、草莓黛綺莉脆皮雪糕。圖／哈根達斯提供

夏日微微醺…哈根達斯新推出「調酒冰淇淋」

2021-06-23 13:02
鐵板燒是不少人的最愛，不僅有主廚現場料理，更能享受現做現吃的熱呼呼美食。(本報資料照片)

鐵板燒為何特別好吃？網友直指「2項秘訣」

2021-06-19 01:45
一名網友買義大利麵回家後水洗外包裝袋，等麵條發霉後才發現袋上有洞。（取材自臉書社團「我愛全聯-好物老實說」）

水洗義大利麵包裝竟發霉 廠商說原因 網呼「長知識」

2021-06-16 02:23
味噌鮭魚豆腐湯

味噌鮭魚料理2道

2021-06-20 02:05

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌有預兆？2018年報告：須全面修復系統性問題

邁阿密塌有預兆？2018年報告：須全面修復系統性問題
鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售
大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」

大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」
FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險

FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險
世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？