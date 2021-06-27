在家裡味蕾旅行 旅遊達人教做菲律賓家常菜

菲式苦瓜炒蛋。（影片截圖）

新冠肺炎疫情未歇，民眾持續居家防疫，也帶動自行下廚風潮。菲律賓觀光部台灣 分處與旅遊達人溫士凱合作拍攝「菲律賓的味蕾旅行」料理影片，用台灣在地食材做出菲律賓家常菜。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，不少民眾居家防疫改在家中下廚，菲律賓觀光部台灣分處也相中此波熱潮，與溫士凱合作拍攝「菲律賓的味蕾旅行」料理影片，以在地食材融入異國調味，烹調3道菲律賓家常菜，要讓民眾無法出國也能在家用舌尖旅遊。

菲律賓觀光部台灣分處表示，「菲律賓的味蕾旅行」料理影片包括菲式苦瓜炒蛋、菲式鳳梨雞及茄汁燉肉燴蛋，從23日起陸續上線。

其中菲式苦瓜炒蛋乍看下會以為是台式熱炒的菜色，但佐以菲律賓風情的調味拌炒後，絕對能翻轉對苦瓜苦澀的既定印象，這道菜更是菲律賓觀光部台灣分處處長海瑟（Hazel Habito Javier）最想念的家常菜之一。

此外，澳門 旅遊局日前也配合可持續美食 烹調日，以傳承澳門土生菜為主題拍攝影片，邀請澳門旅遊局長文綺華、澳門旅遊學院教學餐廳總廚李漢斯（Hans Lee Rasmussen）、2名土生菜廚師歐慧兒（Florita Alves）和杜樂曦（Otilia Novo）等分享對可持續美食烹調的看法，並就如何向下一代傳承分享澳門土生菜暢談見解。

澳門旅遊局表示，澳門土生菜揉合了中國菜與葡萄牙菜的烹調特色，加上來自非洲、印度及東南亞等地的配料口味，歷經數百年演變而成，反映出澳門城市本身的獨特歷史。

澳門旅遊局表示，澳門致力推進「創意城市美食之都」工作計畫，保存這份體現城市文化底蘊的土生葡人美食正是重點項目之一，其中澳門土生菜資料庫於去年11月推出，提供一系列珍藏食譜、手稿、土生菜書籍及刊物等，讓400多年的美食文化傳統得以傳揚。

澳門土生葡人美食烹飪技藝於2012年獲列入澳門非物質文化遺產名錄，並於今年入選國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。