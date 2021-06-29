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紫薯稀飯套餐

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紫薯稀飯
紫薯稀飯

紫薯，富含花青素，可以保護眼睛、消除自由基，預防高血壓、降低血糖，以及抗癌。香菜，含有豐富維生素C，是天然的解毒劑，能辟一切不正之氣，也具防癌功效。破布子，有鎮咳、解毒與整腸的作用，對於免疫力的提升也有助益。

紫薯稀飯

材料：

紫薯、白米、水。

作法：

1.將紫薯洗淨，去皮切小塊；白米洗淨，備用。

2.取電鍋內鍋，倒入紫色蕃薯、白米和水，以電鍋烹煮。

3.電鍋開關跳起來，15分鐘後，掀開鍋蓋，充分攪拌均勻，即可盛起享用。

扁豆炒豆乾

扁豆炒豆乾
扁豆炒豆乾

材料：扁豆、胡蘿蔔、豆乾、水。

調味料：葡萄籽油、黑胡椒、鹽、醬油。

扁豆炒豆乾材料
扁豆炒豆乾材料

作法：

1扁豆洗淨，切小塊；胡蘿蔔洗淨，去皮，切小塊；豆乾洗淨，切丁備用。

2.取一炒鍋，放入長豆、胡蘿蔔和水，拌炒一下，蓋上鍋蓋。

3.扁豆炒至八分熟後，加入豆乾，以葡萄籽油、黑胡椒、鹽和醬油調味，攪拌均勻，繼續烹煮。

4.菜肴熟且入味後，即可起鍋。

香菜燉豆腐

香菜燉豆腐
香菜燉豆腐

材料：香菜、豆腐、水。

調味料：八角、醬油。

作法：

1.香菜洗淨；豆腐切成四等分，備用。

2.取康寧鍋，用香菜墊底並鋪上豆腐，倒入一碗水，加入八角和醬油，以中小火燉煮。

3.煮約12～15分鐘後，即可熄火，上菜。

破布子炒豆包

破布子炒豆包
破布子炒豆包

材料：破布子（又稱樹子）、胡蘿蔔、豆包、水。

調味料：葡萄籽油、黑胡椒、醬油。

破布子炒豆包材料
破布子炒豆包材料

作法：

1.破布子去籽；胡蘿蔔洗淨，去皮切小塊；豆包洗淨，切小塊，備用。

2.炒鍋倒入葡萄籽油，置於爐火上，油鍋熱後就能放入豆包拌炒兩分鐘，再加入胡蘿蔔和水，以黑胡椒和醬油調味，充分攪拌均勻，蓋上鍋蓋。

3.兩分鐘後，加入破布子，快速拌炒，繼續燉煮。

4.菜肴熟且入味，即可盛盤。

高血壓 血糖 免疫力

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