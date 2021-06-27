日式中華冷麵

炎熱天氣讓人們的食欲大大減低，煮婦們為了每天餐桌上的菜肴而煩惱。然而冷麵卻是夏令寵兒，它清爽可口、營養全面，作法簡單且省時省力。在此我推薦二款特色冷麵，使得您身處夏日，心底也能掀起一縷清風。

日式中華冷麵

材料：（2人份）

日式蕎麥麵200克、午餐肉6片、雞蛋 2個、黃瓜1根、番茄2顆、日式醬油2湯勺、日本 醋2湯勺、芝麻油2湯勺、白芝麻1湯勺、白糖1湯勺、檸檬半顆、水2湯勺。

日式中華冷麵材料

作法：

1.平底鍋加點油加熱，將2顆雞蛋打散後，倒入鍋內攤煎成二張蛋皮。

2.將蛋皮、黃瓜和午餐肉切絲，番茄切片備用。

3.將醬油、芝麻油、醋、白糖、白芝麻、檸檬取汁和水混合調製成醬汁備用。

4.鍋內加水加熱，當水滾開時放入蕎麥麵，並加入少許鹽。待水再次滾開時再煮三分鐘即可撈出，冷水過濾後，加入一湯勺芝麻油調拌均勻，並待麵條徹底冷卻。

5.將冷麵裝盆，所有配料放置在麵條周圍，再淋上醬汁即可享用。

小叮嚀：

醬油和醋可根據個人口味自行選擇。

上海三絲冷麵

上海三絲冷麵

材料：（2人份）

乾麵條200克、里脊豬肉100克、筍尖（或筍絲）100克、青紅黃椒各半個、花生醬2湯勺、鮮味生抽2湯勺、香醋2湯勺、糖1湯勺、水2湯勺、鹽和白胡椒粉各1茶勺、生粉和料酒少許。

上海三絲冷麵材料

作法：

1.將里脊肉、筍尖和彩椒切成絲備用。

2.里脊肉加入鹽、生粉和料酒拌勻後醃製半小時。

3.把花生醬、鮮味生抽、香醋、糖和水一起調拌均勻後做成冷麵醬汁。

4.鍋內加水燒開，放入麵條並加入少許鹽。等到水再次滾開，大約再煮5分鐘即可將麵條撈起，過冷水冷卻後，加入一些芝麻油拌勻，等待麵條徹底冷卻。

5.起鍋放入二勺油加熱至八成熱，放入里脊肉快速進行煸炒，略加一點鮮味生抽，當肉絲呈八成熟時，加入筍絲和彩椒絲一起煸炒，這時加入少許鹽和白胡椒粉，亦可根據個人的口味而略作調整。大約煸炒1至2分鐘，就大功告成。

6.將冷麵裝盆，淋上醬汁，再配上味美清爽的炒三絲，傳統地道的上海三絲冷麵就大功告成了。

小叮嚀：

傳統的上海三絲冷麵用的是茭白筍絲、肉絲和彩椒絲。但北美地區買不到茭白筍，所以用冷凍包裝的筍尖或筍絲來代替也是不錯的選擇。煮麵條時加入少許鹽，這樣煮出的麵條比較有韌勁。