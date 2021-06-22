油炸杏鮑菇

緻密、結實、乳白的杏鮑菇，菌肉肥厚，質地脆嫩，聞起來有杏仁一樣的果香，吃起來像鮑魚，故被稱為杏鮑菇。它是「蘑菇之王」，由於栽種技術的完善，現在已經屬於高而不貴的食材了。口感跟食用肉類的感覺類似，是肉類食材的最佳替代品之一。

材料：

杏鮑菇250克、植物油250克、乾澱粉25克、薑1小塊、大蒜4～5瓣、鹽少許。

作法：

1.清洗杏鮑菇，視其大小，大者縱向切成3-4塊，小的縱切成兩半。然後在切好杏鮑菇表面剞刀。

2.薑和大蒜切碎，搗爛成泥。

3.先將乾澱粉、鹽及薑蒜泥混合，分成兩份。取個有蓋的飯盒，將其中一份醃料均勻鋪在飯盒內，放入切好的菇片，再將剩下的醃料撒在菇片上。

杏鮑菇掛漿。

4.飯盒蓋好，上下左右搖晃數次，讓醃料均勻附著在菇片上，冷藏約1小時，以菇片返潮變成淺褐色為度。

5.選平底鍋，倒入植物油，大火燒沸後將菇片放入油鍋中煎炸，待菇片表面的漿汁固定後轉小火，蓋好鍋蓋，燜炸1～2分鐘，菇片熟透後再轉大火，將菇片炸至金黃色就可起鍋。

菇片炸至金黃色就可起鍋。

6.用餐巾紙吸乾菇片表面多餘的油脂，放涼後即可食用。

小叮嚀：

1.油炸杏鮑菇要選個大體圓，切成2、3塊即可，口感較好。給杏鮑菇掛漿時，也可加1、2枚鮮雞蛋 ；但我比較偏重食材本身的滋味，所以選擇不加。

2.所謂「剞刀」，有雕之意，就是在食材表面劃上深而不透的橫豎各種刀紋。這樣既可以讓漿掛得住，也容易入味，又稱剞花刀。