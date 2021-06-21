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防疫宅在家 為自己烤一盤甜蜜

文、圖／摘自《訂製韓國咖啡店的人氣甜點》
蛋白霜餅乾
蛋白霜餅乾

防疫最好的方式，就是乖乖待在家。不能出去喝下午茶，只要有烤箱，在家也可以做出宛如咖啡店端出的精緻點心。

蛋白霜餅乾 Meringue Cookie

蛋白霜餅乾雖然很硬，但放入嘴裡又會很快融化，是一種外型可愛，很受大家喜愛的餅乾。不需要很多食材，製作過程也超簡單。

食材：雞蛋蛋白50克、糖粉75克、紅色食用色素（可做45~50個）。

烤箱準備：溫度212℉（100℃）、時間90至120分鐘。

作法：

1.將蛋白和糖粉準備好。糖粉分3次加入蛋白中，並用手持電動攪拌器以中速打發至可拉出尖角，打出紮實的蛋白霜。

2.將蛋白霜的三分之一裝入裝有擠花嘴的擠花袋，並把蛋白霜擠出來。

3.剩下的蛋白霜加入少量紅色食用色素拌勻。

4.將步驟3的蛋白霜裝入擠花袋，再裝上擠花嘴並擠出來。

5.剩下的蛋白霜再加入紅色食用色素，同樣裝入擠花袋、裝上擠花嘴後擠出來。

6.放入212℉的烤箱烤1小時30分至2小時就完成了。

小叮嚀：

烤蛋白霜餅乾的烤箱溫度只有212℉，比其他餅乾要低很多。用這樣的低溫與其說是烤，不如說是烘乾更為合適。如果蛋白霜完全烤熟之前表面就出現裂痕，代表烤箱溫度可能太高或沒有維持在固定的溫度。雖然標準是212℉，但最重要的還是找出適合家中烤箱的溫度。

巧克力覆盆子費南雪 Chocolate Raspberry Financier

加熱過的奶油與可可粉相遇，就成了能充分品味濃郁巧克力滋味的費南雪。巧克力濃郁但可能太過厚重的口感，就用覆盆子的酸味中和。如果喜歡更濃郁的巧克力滋味，也可以用巧克力碎片代替覆盆子喔。

巧克力覆盆子費南雪
巧克力覆盆子費南雪
食材：奶油100克（要抹在模具裡的少量奶油另外準備）、蛋白80克、砂糖80克、蜂蜜10克、杏仁粉45克、低筋麵粉30克、可可粉10克、泡打粉1.5克、鹽巴1克、覆盆子適量。

準備工作：

1.準備1格10cm×4.5cm，共有9格的費南雪模具。

2.塗抹在模具中的奶油與蛋白需要是室溫狀態。

3.杏仁粉、低筋麵粉、可可粉、泡打粉、鹽巴一起過篩。

烤箱準備：

溫度356℉（180°C）、時間12至15分。

作法：

1.將另外準備的奶油（室溫狀態）塗抹在模具中。

2.將100克奶油放入湯鍋中加熱融化。煮到水分完全蒸發後就關火。

3.倒到篩網上冷卻。

4.將砂糖加入室溫蛋白中拌勻。將過篩好的杏仁粉、低筋麵粉、可可粉、泡打粉、鹽巴倒入盆中拌勻。將溫度降至微溫的奶油一點一點倒入麵糊中拌勻。用保鮮膜包起來放進冰箱冷藏休息1小時。

5.將麵糊裝入擠花袋中擠到模具裡。（擠到模具的90%滿就好）放上覆盆子。

6.放入180℃烤箱烤12至15分鐘。

書名：訂製韓國咖啡店的人氣甜點 作者： 朴志英 譯者： 陳品芳 出版社...
書名：訂製韓國咖啡店的人氣甜點 作者： 朴志英 譯者： 陳品芳 出版社：時報出版

咖啡 低溫 防疫

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