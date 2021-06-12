想吃粽子又怕胖 DIY教你手作冰粽 健康無負擔

（圖：健康醫療網提供）

迎接端午節 ，許多人都喜歡吃顆粽子應景一下，但要小心，一顆美味的包餡粽子熱量高達五百至六百大卡，因此為了讓大家吃得健康，花蓮慈濟醫院營養科團隊特別設計「防疫 冰粽」，教民眾製作應景的粽子，在家動手DIY做粽子，美味又健康。

熱量僅50大卡 夏天吃更清爽

考量粽子內線僅有少量蔬菜，因此若只吃粽子做正餐，恐怕營養攝取不均衡，加上粽子油膩不好消化，也很容易造成脹氣。花蓮慈院營養師鄭穎倢指出，比起一般傳統粽子，「防疫冰粽」特別選用奇亞籽以及黃金奇異 果、火龍果、百香果等新鮮水果做為內餡，不僅一顆熱量僅五十大卡，炎炎夏日吃起來也更佳清爽。

做法簡單 在家就可DIY製作

鄭穎倢營養師說明，冰粽作法很簡單，將奇異果、火龍果洗淨切小丁，百香果切開取出備用，並將奇亞籽以熱水泡軟，另外沖泡200毫升綠茶，最後將砂糖混勻果凍粉與奇亞籽、三種水果倒入綠茶中攪拌均勻，分別倒入水果袋中，拉成粽子造型掛起，室溫中凝固定型約半小時就可放入冷藏，後續取出後就是美味的冰粽。

粽子一天一顆為限 搭配蔬菜均衡營養

防疫冰粽含有水溶性膳食纖維的奇亞籽，能幫助維持腸道機能，微量元素及omega-3脂肪酸也能增加免疫力，水果部分則有含豐富花青素及甜菜紅素的火龍果、富含豐富維生素C的黃金奇異果，及具抗氧化的百香果，健康無負擔。營養師鄭穎倢建議，若想吃粽子也應一天以一顆為上限，且多搭配蔬菜食用，才能均衡營養，尤其三高病友應適量淺嚐即可，才能避免誘發症狀。

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資料來源：健康醫療網

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