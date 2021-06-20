金湯肉片

所謂金湯是因為「黃燈籠辣椒醬」的顏色，但用量可根據個人口味決定。不能吃辣的就少放。

材料：

金針菇、肉片、黃燈籠辣椒醬、高湯1大碗、糖1勺、米醋1勺、鹽少許、青紅小辣椒少許、薑蔥蒜、植物油。

金湯肉片材料 作法：

1.金針菇去根洗淨，焯水後撈出鋪盤中備用。

2.肉片汆水，一變色馬上撈出備用。

3.湯鍋用中火加熱，倒入適量植物油，蒜薑爆香後再放蔥末炒香，續放黃燈籠椒醬，炒香後倒入高湯並轉大火，加糖、米醋、鹽少許，再加入汆燙過的肉片。煮沸時馬上連湯帶汁倒在盤中的金針菇上。

4.青紅辣椒、蔥切成小薄圈，撒在肉片上。

5.重新起鍋，倒油，油量大概是平時炒菜用量的一倍，燒至油微微冒煙，將熱油潑在菜上即成。

黃燈籠辣椒醬

小叮嚀：

1.肉片最好選肥牛，或瘦一些的五花豬肉也可。超市裡買機器切好的肉片更方便一些。如果自己切，最好把肉微微冷凍一下，以剛剛凍卻沒有凍透為好，這樣切薄片更容易些。

2.雞湯或高湯可提升菜品味道，如果沒有的話用水也可以。在水中可加放適量的雞精調味，或買袋裝高湯。

3.快速煮最簡易雞高湯：雞1隻或雞骨架、豬湯骨2塊、火腿150克，冷水下鍋。水量要沒過雞和豬骨一指。中火燒開，撇清浮沫，把火調至可以保持湯滾開的狀態後，加料酒4湯匙、生薑數片，熬兩小時即成。