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味噌鮭魚料理2道

燕呢喃
味噌鮭魚豆腐湯
味噌鮭魚豆腐湯

鮭魚含大量Omega-3，有增強大腦的功能，海帶、蘿蔔和鴻禧菇均是能降三高、提升免疫力的蔬菜，和營養美味的味噌及豆腐加在一起煮湯，是一鍋高纖香甜、養生又暖胃的好湯。日本超市賣的味噌湯包除了用來煮湯外，也可以和鮭魚一起烤來吃。

味噌鮭魚豆腐湯

材料：

鮭魚2塊、豆腐1盒、白蘿蔔半根、乾海帶芽數根、鴻禧菇半盒、青蔥3根、味噌醬4湯匙、料酒1蓋匙、柴魚1小碗、醬油1湯匙、水6碗。

味噌鮭魚豆腐湯
味噌鮭魚豆腐湯
作法：

1.鮭魚洗淨切成小塊，放入碗中並加料酒，備用。

2.青蔥洗淨切蔥花；白蘿蔔去皮後先橫切一半，再切薄片；乾海帶芽用熱水泡開後擠乾水分，剪小段；鴻禧菇用刀切去根部，切成適口大小。豆腐亦橫切成半，再切成小方塊。均置一旁備用。

3.製作高湯：在煮滾的湯鍋中加入柴魚，熄火蓋上鍋蓋燜約3分鐘。接著用網勺撈出柴魚，丟棄不用。

4.湯鍋中，先加入白蘿蔔片和鴻禧菇，蓋上鍋蓋煮約10分鐘，待蘿蔔變軟後加入豆腐，再蓋上鍋蓋煮3分鐘。開鍋蓋，加入魚塊一起煮滾數分鐘，網勺放在鍋中央，將味噌醬用大湯匙或筷子攪拌磨勻，使味噌醬全部融入湯中，此時加入海帶芽、醬油即可熄火。起鍋後撒些蔥花就完成了。

小叮嚀：

1.加了味噌後的湯，可立即熄火，勿須再滾，否則高溫會使養分流失，湯會濃稠，便不好喝了。

2.味噌醬的種類很多，我用的是少鹽型的。量的多寡可視蔬菜配料多少和自己的口味調整。

味噌湯包烤鮭魚

味噌湯包烤鮭魚
味噌湯包烤鮭魚

材料：

鮭魚2塊、味噌湯包1包、橄欖油4湯匙、料酒1.5湯匙、醬油2湯匙。

作法：

1.鮭魚用水沖淨瀝乾。

2.取一烤盤鋪上錫箔紙，將2湯匙的橄欖油澆淋在烤盤中央後放上鮭魚。

3.味噌湯包的湯料均勻撒在鮭魚四周，再撒料酒和醬油，最後淋上2湯匙橄欖油。

4.將烤盤擱置一旁，醃約一小時。中間可將魚塊翻轉兩次，確使魚有沾到醬汁。

5.烤爐開至350℉，預熱後烤約40分鐘即可取出裝盤。

小叮嚀：

1.烤魚時間視魚的大小和分量斟酌調整。

味噌湯包烤鮭魚
味噌湯包烤鮭魚

三高 高溫 免疫力

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