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韓式豬骨湯

項月華
韓式豬骨湯
韓式豬骨湯

韓式料理的特點很鮮明，少油、無味精，講究五味五色(甜、酸、苦、辣、鹹五味和紅、白、黑、綠、黃五色)。以涼拌居多，但卻以辣見長，並結合中國日本菜肴特點，是營養豐富的健康料理。這道韓式豬骨湯，是南韓的傳統菜之一。色澤金黃，香味濃郁，味道鹹辣可口。南韓人喜好飲酒，豬骨湯也是有名的醒酒湯，酒後喝上一口熱呼呼的湯汁，多麼療癒的美味。

材料：

豬頸骨1000克、馬鈴薯600克、大白菜400克、黃豆芽100克、洋蔥1顆、大蒜4瓣、生薑4片、青蔥2根。

醬料：

韓式辣椒醬2湯勺、韓式黃豆醬2湯勺、韓式紅辣椒粉1湯勺、魚露2湯勺、紫蘇粉(或紫蘇籽)5克、芝麻油1湯勺、蒜茸末少許。

韓式豬骨湯材料
韓式豬骨湯材料

作法：

1.將豬頸骨在涼水中浸泡2小時，取出放入鍋中焯一下水以去除血水，撈起洗淨備用。

2.馬鈴薯去皮切成大塊；洋蔥去皮後對切兩半；大蒜切粒，青蔥切蔥段；大白菜氽燙一下後撈起瀝乾，將其撕成條狀或切成塊狀均可，放入涼水中浸泡待用。

韓式豬骨湯材料
韓式豬骨湯材料

3.鍋中加水2000毫升，一起放入豬頸骨、洋蔥、大蒜粒、薑片和蔥段，待水煮滾後，開小火燉煮1.5小時。

4.所有醬料食材一起放入碗中，加一點水稀釋調勻後倒入鍋中，續放馬鈴薯，用中火燉煮10分鐘。

5.最後加入黃豆芽和氽燙過的大白菜，再煮8分鐘左右就可起鍋。此時豬骨湯已經酥爛脫骨，馬鈴薯軟糯，湯汁鮮美，香氣撲鼻。

小叮嚀：

如果沒有紫蘇粉或紫蘇籽，也可採用新鮮紫蘇葉。韓式辣椒醬等食材，一般韓國超市都有售。

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