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小米糯米花生粽

文、圖／韓美慧 示範／鍾松英
黃白相間的小米糯米花生粽
黃白相間的小米糯米花生粽

自從爸爸大連那邊的親人做了特殊的東北黃米紅棗粽給我們吃過後，我一直想要用黃米加上糯米做出這南北融合的粽子。把構想告訴母親，決定來嘗試看看。

小時候記憶中，母親包粽子的技巧不優，見過母親大費周章包粽子的情景只一兩次，其中還有次露餡料。但我家弟弟很捧場，吃了好幾顆粽子，母親可是開心到如今。再次看到母親包粽子，我已是個年過半百的大嬸嬸了，但神奇的是，母親居然包得比我小時候看見的還要好，如果不是大連堂姊包東北黃米紅棗粽，我想我們家應該還是直接市場買回家吃。

有了這次學習的機會，母親耐心地教我包粽子、綁粽子，但是這包粽子，看來我是不及格的，每一顆母親都幫我收尾。

材料：（14顆）

小米1杯、糯米1斤、藜麥些許（可加可不加）、花生200克、粽葉28片、棉線14條、電鍋。

作法：

1.把小米跟糯米洗乾淨泡水5小時。

2.將粽葉洗乾淨，用滾燙熱水燙5分鐘，撈起來一片片擦洗，棉線也要洗乾淨。

3.花生洗淨放到冰庫冷凍，（此方法是店家教我的，防止黃麴毒素的產生，冰凍後遇熱可以讓花生更快熟），把200克花生用電鍋煮熟，外鍋放2杯水煮，開關跳起來燜煮，放涼備用。

4.把泡好的小米，糯米跟些許藜麥、花生攪拌均勻。

1.將煮好的小米、糯米、藜麥、花生攪拌均勻。
1.將煮好的小米、糯米、藜麥、花生攪拌均勻。

5.取兩片粽葉交疊，小的一片放裡面，摺成三角，接著放入材料至八分滿壓緊，把粽葉往下蓋摺好，捏出角度紮緊，綁上棉線。棉線一定要拉緊綁紮實，否則餡料容易露餡，此為最關鍵步驟。

6.準備電鍋，外鍋放入2杯又八分滿的水，內鍋放的水要八分滿，想吃口感較硬的放上面，反之底下的口感是屬於軟爛的，電鍋蒸煮大約50分至一小時，開關跳起來不開蓋燜半小時，之後拿出掛著濾乾水分，一陣的粽香味飄出來。

3.成串的粽子下鍋蒸煮。
3.成串的粽子下鍋蒸煮。

香氣逼人的粽子
香氣逼人的粽子

小叮嚀：

1.黃米是東北的糧食之一，黏稠性如同糯米。若買不到黃米，可以用小米代替，我家愛吃花生，所以加入花生。

2.此粽子沒添加調味料，花生本身含有油脂，也不習慣沾醬吃，比較有健康概念，直接吃到穀米的口感。

小米

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