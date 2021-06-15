紅滷花生

弟弟在當兵時，一位老士官長傳授了他這道紅滷花生。此道菜雖然多了一些程序，但慢工出細活，完成後入味可口，是百吃不厭的好菜，深受親朋好友的喜愛。

材料：

花生米2包、花椒2茶匙、八角8粒、米酒2蓋匙、醬油5湯匙、糖5湯匙、生薑8片、油2.5湯匙、鹽少許。

紅滷花生材料

作法：

1.八角和花椒用冷水沖洗一下，放在紙巾上晾乾。薑切片，均置一旁備用。

2.取一深底鍋，加水煮滾後倒入花生，蓋鍋蓋用中火煮約10分鐘關火，再續燜八分鐘。可嚐嚐硬度是否適中。

3.將花生倒入洗菜用的空簍內自然風乾約20分鐘，再用紙巾將其拭乾。

4.起油鍋，待鍋熱後立即轉小火。將薑片、八角、花椒入鍋爆香，轉開中火，倒入風乾花生來回翻炒直至逼出香氣。

紅滷花生

5.開小火，快速將醬油、鹽、糖和米酒翻炒均勻，之後加水與花生平面或稍高一些，蓋上鍋蓋待滾。嘗湯汁是否夠味，可酌量增加鹽、糖和醬油。

6.蓋鍋蓋，每隔15分鐘將鍋內花生翻炒一下，煮約1小時。中間可續加少許水，水快收乾時，須再翻炒均勻，最後關火燜約15分鐘即成。薑片和花生非常入味好吃，下飯下酒兩相宜。

小叮嚀：

1.記得每隔15分鐘須查看水位和翻炒鍋中花生，尤其最後水位變低，極易燒焦。收水時切勿開大火，否則不入味。

2.八角、花椒和薑片亦須待油熱後，轉開小火快速爆香。時間過長花椒易變焦，須拿捏火候。