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糖水漬白櫻桃

韓美慧
享受酸微酸微的成品
享受酸微酸微的成品

最近想念起大連堂姊家的櫻桃。小堂姊家種植兩種櫻桃，紅櫻桃和雷尼（rainier）白櫻桃，白櫻桃在台灣市場不多見。

正式認識堂姊們，是當地春暖花開的六月，端午節前後，正是當地爽吃櫻桃產季期間。堂姊知道台灣沒產，我們愛吃，還做成罐頭，那裡的人們常這樣保存水果，東北乾燥加上冬天很冷，不僅可在冬天存放，也不會浪費，很有智慧的愛惜蔬果，我還教堂姊做成櫻桃果醬。姊夫說，做成櫻桃酒很好喝，而我沉浸在堂姊疼愛我這個妹妹的幸福氛圍中，久久無法散去，一直回味著。

糖水櫻桃的滋味，接近梅子的口味，酸微酸微（閩南語）好滋味，只要製作過程嚴格把關，玻璃罐要清洗乾淨，真空、殺菌，最後密封保存，放在陰涼處，就能完成這簡單的美味，等個幾天或是幾個月，就可以享受囉。

材料：白櫻桃1000克、白糖80克（個人喜愛增減）、乾淨水200毫升。

灶頭上做好的糖水櫻桃
灶頭上做好的糖水櫻桃

作法：

1.把櫻桃清洗乾淨。

2.接著去掉櫻桃的梗。

3.把櫻桃放入鍋內，加水、白糖。（堂姊用東北大灶煮）

4.大火加熱沸騰後，再加熱六分鐘左右關火。

5.煮好的櫻桃連同糖水裝入乾淨的瓶子裡，另一個大灶放半鍋水，將裝好櫻桃的玻璃瓶放進鍋內，水開後繼續小火煮五分鐘關火，趁熱蓋上瓶子的蓋子。

6.放涼後放入冰箱冷藏保存即可。

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