嘉年華豆腐

豆腐是極為健康，且營養容易被身體吸收的食材，因此始終是欲瘦身者和注重保健養生者首選的食材之一，此外，因為質軟滑嫩，價格又廉宜，不論是做成素食或搭配葷食登場，都受到大眾的青睞。

嘉年華豆腐

此道豆腐是活用家中現成的食材和調味料組合而成的中西合璧之料理，在思考組合的過程中，除了玩色譜尋開心，味覺也顧到了，色彩繽紛悅目且滋味可口。

材料：

老豆腐1盒、塔可調味料(Taco Seasoning Mix)2茶匙、薑黃粉1/2茶匙、乾蒜末(Minced Garlic)1茶匙、鹽適量、味精和黑胡椒粉各少許、中型青椒1顆、任和顏色之迷你甜椒4顆、冷凍玉米粒和熟黑豆各1/4杯、葡萄番茄(Grape Tomatoes)或任一種小番茄10顆、香菜3根。

作法：

1. 老豆腐切成適口大小的塊狀；青椒和迷你甜椒去蒂去籽後切小片；冷凍玉米粒預先取出解凍；葡萄番茄對半切；香菜切碎，備用。

2. 炒鍋淋入適量的油，油熱後將豆腐排放鍋內，以中大火煎炒至微黃，約5分鐘，盛出備用。

3. 鍋中留油，或再補油加熱，撒入塔可調味料、薑黃粉、乾蒜末、鹽、味精和黑胡椒粉，以中小火快速攪拌均勻。

4. 將豆腐回鍋，以半燜半炒的方式直到入味。

5. 加入青椒、迷你甜椒和玉米粒，轉回中大火炒一會。

6. 加入熟黑豆和葡萄番茄略微拌炒，熄火，盛盤，撒入香菜碎。

小叮嚀：

1. 老豆腐又稱作板豆腐和硬豆腐，其優點除了鈣含量較高，在烹煮時容易吸附味道。

2. 使用較小的火力拌勻調味料才不會有焦苦味，待豆腐入鍋透味後加入蔬菜產生散熱作用，且蔬菜需較大火力快炒以鎖住營養和甜脆味，即可轉換較大火力。

3. 青椒、甜椒和玉米可生食，因此熱炒的時間以足以吸附調味料和鍋氣即可；黑豆用的是熟品，葡萄番茄過度加熱品相會不佳，因此裹上味道、有了熱度即熄火。

醬燒氣炸豆腐

醬燒氣炸豆腐

豆腐簡單烹飪就常常能讓人頻頻回味，此道豆腐我以近幾年風行各國的氣炸鍋做初步的處理，然後再醬燒，成品令人滿意。

材料：

老豆腐1盒、蔥2根、老抽1/2茶匙、雞湯3大匙、鹽適量、糖1/4茶匙、鰹魚粉少許。

作法：

1. 將豆腐切成大小厚薄適中之片狀；蔥切段，蔥白與蔥綠分開，備用。

2. 戴上手套將每片豆腐抹上少量的油，排放於氣炸鍋內，選按「炸」的功能，以390℉（199℃）炸4分鐘，拉出炸盆將豆腐翻面，以相同溫度再炸3 - 4分鐘。

3. 準備一炒鍋，倒入油，油熱後以中大火爆香蔥白段。

4. 加入老抽、雞湯、鹽、糖和鰹魚粉，以鍋鏟快速攪拌。

5. 放入氣炸豆腐，輕輕翻拌，接著蓋上鍋蓋，轉小火燒至收汁，期間需將豆腐翻面至少一次，熄火。

6. 趁熱拌入蔥綠段，出鍋盛盤。

小叮嚀：

1. 家中無氣炸鍋者，可以以油煎方式代替氣炸方式，後半部分之作法則相同。

2. 氣炸鍋的炸盆通常不是特別大，因此一盒切片後的豆腐需分兩批氣炸；第二批因為鍋溫和盆溫已非常高，氣炸時間或需稍微縮短。可於氣炸過程按「暫停鍵」查看以判斷所需之時間。