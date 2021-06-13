浪漫度假風調酒 藍天碧海盡在「江南」

一杯「江南」調酒打造藍天下、碧海邊的悠遊自在，浪漫度和度假感滿滿。（記者劉大琪／攝影）

陽光、大海、浪花、沙灘……當天氣越來越熱，你是不是也想聽風踏浪、玩沙戲水、漫步看夕陽？本期法拉盛 「江南」餐廳同名調酒，就帶你一起打造藍天下、碧海邊的悠遊自在，滿滿的浪漫度和度假感，用一杯酒送到你面前。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

材料：

適量冰塊，半顆加州 甜橙，1小杯朗姆酒（rum），1杯雪碧，適量藍橙皮酒，適量食用金箔

作法：

1，把加州甜橙的果肉放進杯中搗碎

2，在杯中加入冰塊

3，依序加入朗姆酒、雪碧、以及搖製過的藍橙皮酒

4，用食用金箔點綴，即可飲用

步驟1，甜橙的果肉放進杯中搗碎。（記者何卓賢／攝影） 步驟2，在杯中加入冰塊。（記者何卓賢／攝影） 步驟3，加入朗姆酒。（記者何卓賢／攝影） 步驟4，加入雪碧。（記者何卓賢／攝影） 步驟5，加入藍橙皮酒。（記者何卓賢／攝影） 步驟6，業餘人士可直接買藍橙皮酒使用，專業人士會將藍橙皮酒混合其他材料，裝搖酒壺進一步調製。（記者何卓賢／攝影） 步驟7，加入搖製過的藍橙皮酒。（記者何卓賢／攝影） 步驟8，用食用金箔點綴。（記者何卓賢／攝影）

小貼士：

這款酒的特點是漸層特別美麗，想要把漸層做好，應注意在將每一種所需的材料倒入杯中時，動作要緩慢，且要盡量倒在冰塊凸起的地方，這樣能夠減緩沖力，讓漸層的顏色更漂亮。業餘人士製作簡易版時，可直接買藍橙皮酒使用，但專業人士調酒時會將藍橙皮酒混合其他材料，裝搖酒壺進一步調製。

橙皮酒是以柑橘類水果的果皮為主要原料而釀製的香甜酒，味道含濃厚的柑橘香，既有無色的酒，比如白橙皮酒，也有有色的酒，像是藍橙皮酒。雖然橙皮酒並不是常見的基酒之一，但在調酒時卻能起到「黃金配角」的作用，橙皮酒的香氣可以更好地襯托基酒並增加甜味，巧妙地改變比例也會打造出各種不同的驚喜口感。