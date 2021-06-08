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芝麻涼麵三道

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小黃瓜涼麵
小黃瓜涼麵

天氣炎熱的盛夏，吃什麼好呢？芝麻涼麵最簡單又消暑。黑芝麻含有健康的不飽和脂肪酸，可降低膽固醇、清理血管、潤腸通便。小黃瓜則是天然的抗氧化劑，能抑制高血壓、增強免疫力。

蘋果能抗氧化、防癌和預防心血管疾病，幫助消化、養顏美容抗衰老的優質水果。高麗菜有保護胃腸功能、抗癌、降血糖，還能抗老、美白，是平價的超級養生食材。

小黃瓜涼麵

材料：

胡蘿蔔、小黃瓜、義大利麵條、水。

調味料：

黑芝麻粉、美乃滋、鹽、醬油。

小黃瓜涼麵材料
小黃瓜涼麵材料

作法：

1.胡蘿蔔洗淨，去皮，切細絲；小黃瓜洗淨，切細絲；以熱開水泡開鹽，製成鹽水備用。

2.取中型碗，倒入黑芝麻粉、美乃滋和醬油，以湯匙攪拌均勻，緩緩地加入鹽水，繼續攪拌，可再加1碗的冷開水，調勻即是芝麻涼麵醬汁，備用。

3.取湯鍋加水，置於爐火上，水沸騰後，放入胡蘿蔔和小黃瓜，約2分鐘後加入義大利麵條，並以夾子或筷子不停地攪拌，勿使沾黏。

4.待麵條熟，倒出鍋中內容物，過冷水，瀝乾水分，備用。

5.取鍋子，放入煮熟的胡蘿蔔、小黃瓜和義大利麵條，並加入事先調製的芝麻涼麵醬汁，攪拌均勻，使菜肴、麵條與醬汁，充分融合，麵條入味了即可。

蘋果涼麵

蘋果涼麵
蘋果涼麵

材料：

胡蘿蔔、美生菜、蘋果、義大利麵條、水。

調味料：

黑芝麻粉、鹽、醬油。

蘋果涼麵材料
蘋果涼麵材料

蘋果涼麵材料
蘋果涼麵材料

作法：

1.胡蘿蔔洗淨，去皮，切細絲；美生菜洗淨，切小段；蘋果洗淨，去皮，切小塊，以熱開水汆燙，靜置在旁；泡1碗鹽水，備用。

2.取中型碗，倒入黑芝麻粉和醬油攪拌均勻，緩緩地加入鹽水繼續攪拌，可再加1碗的冷開水，調勻即是芝麻涼麵醬汁，備用。

3.取湯鍋煮水，水沸騰後放入胡蘿蔔和美生菜，3分鐘後續放義大利麵條，不停地攪拌，勿使沾黏。

4.待麵條熟，倒出鍋中內容物，沖淋冷水，瀝乾水分，備用。

5另取一鍋子放入蘋果、煮熟的胡蘿蔔、美生菜和義大利麵，加入芝麻涼麵醬汁拌勻即可。

高麗菜涼麵

高麗菜涼麵
高麗菜涼麵

材料：

胡蘿蔔、高麗菜、義大利麵條、水。

調味料：

黑芝麻粉、美乃滋、鹽、醬油。

作法：

1.胡蘿蔔洗淨，去皮，切細絲；高麗菜洗淨，切細絲；泡一碗鹽水備用。

2.取中型碗，倒入黑芝麻粉、美乃滋和醬油，以湯匙攪拌均勻，緩緩地加入鹽水，繼續攪拌，再加1碗的冷開水，調勻，即是芝麻涼麵醬汁，備用。

3.取湯鍋加水，置於爐火上，水沸騰後，放入胡蘿蔔和高麗菜，約3分鐘後加入義大利麵條，並以夾子或筷子不停地攪拌，勿使沾黏。

4.待麵條熟，倒出湯鍋中的內容物，過冷水，瀝乾水分備用。

5.鍋子放入煮熟的胡蘿蔔、高麗菜和義大利麵，加入事先調製的芝麻涼麵醬汁，攪拌均勻，使菜肴、麵條與醬汁，充分融合且入味，即可大快朵頤。

高麗菜涼麵材料
高麗菜涼麵材料

義大利 蘋果 高血壓

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