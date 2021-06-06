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日式咖哩牛肉

燕呢喃
日式咖哩飯
日式咖哩飯

日式咖哩牛肉，是一道除了咖哩和蔬菜以外，又加了水果和巧克力同煮的美味佳肴。它的食材豐富，湯頭濃稠，配上白飯，口感真是棒極了。

材料：

牛肉0.9磅、白洋蔥1個、胡蘿蔔1根、馬鈴薯1顆、蘋果1個、大蒜2粒、黑巧克力6小塊、日式咖哩半包、奶油1小塊、油2湯匙、咖哩粉1.5湯匙、料酒1湯匙、黑胡椒粉少許、紅酒1/8杯、鹽少許。

日式咖哩材料
日式咖哩材料

作法：

1.蒜剝皮，切成碎粒；蘋果去皮切塊；胡蘿蔔和馬鈴薯均用刨刀削去外皮，切成滾刀塊，可將馬鈴薯浸在冷水中，避免氧化。所有材料備用。

2.洋蔥剝去外皮、切條狀，放入水中清洗，取出後瀝乾水分備用。

3.將大塊牛肉對切，加入黑胡椒粉、料酒、鹽和咖哩粉，用手抓勻，醃約半小時。

4.起油鍋，加2湯匙油，鍋熱後先加大蒜爆香，續放洋蔥翻炒並加少許鹽，轉中火後偶爾用筷子挑炒，兩分鐘後轉成小火，再續煮約20分鐘，待洋蔥成焦黃色，即可取出裝盤備用。

5.再起一鍋，加奶油待其融化後，先放胡蘿蔔翻炒再加馬鈴薯，約2分鐘後盛出，放入另外一個湯鍋中。

6.起另一平底鍋，勿加油，鍋熱後直接將牛肉放入鍋中，兩面煎至半熟，倒紅酒略煮一會兒，即可倒入炒好的胡蘿蔔和馬鈴薯湯鍋中。並把炒好的洋蔥、蘋果一起加入，注入清水蓋滿食材，蓋上鍋蓋。開大火煮五分鐘後改轉小火，持續燉約一小時，至牛肉變軟。

7.開鍋蓋，加入巧克力，待其融化後用一網勺放在湯鍋中央，將咖哩塊放在勺中用筷子攪拌，待全部融化後，湯已呈泥狀，即可熄火裝盤。

8.煮一鍋白飯，配上咖哩牛肉實在美味無比。

日式咖哩
日式咖哩

小叮嚀：

1.日式咖哩與配料可以自由選擇。水果除了用蘋果，也能用芒果或水蜜桃替代。若不用黑巧克力，則可用咖啡粉，風味不同但一樣好吃。

2.煎煮牛肉時加些紅酒可以提味，燜煮時中間需查看水位，若不夠，可再加點水。

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