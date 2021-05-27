甜點控看過來 水果吃出新滋味

自製司康。（圖：太陽臉提供）

想吃下午茶，將季節水果搭配各式西點是個好選擇，自己做也能吃得安心。

烤好的司康香氣十足，搭配果醬或奶油非常合適，果醬也是自己熬的完全天然無添加。此外，像是鳳梨本身膳食纖維高，讓蛋糕可增加膳食纖維，也適合長輩吃。

自製司康

材料：中筋麵粉170公克、低筋麵粉80公克、泡打粉8公克、細砂糖50公克、鹽2公克、冰過的無鹽奶油60克（切小塊）、蛋1顆、無糖原味優格110毫升（或等量的動物性鮮奶油、鮮奶）、果乾80公克。

工具：

圓型餅乾模、烘焙紙。

作法：

1.先將中筋麵粉170公克、低筋麵粉80公克、泡打粉8公克過篩，加入細砂糖50公克、鹽2公克和切小塊的無鹽奶油（從冰箱取出即用，勿融化）60公克，用叉子慢慢的把奶油壓碎並跟其他粉類均勻混合。

2.上述材料中打入一顆蛋，加入無糖原味優格、果乾（葡萄乾或蔓越莓乾，講究的話可以先將果乾浸泡在白蘭地或橙酒中）。

3.用刮刀把上述麵糰慢慢攪拌並壓實，不要用手揉，等麵糰成型後，包上保鮮膜放入冰箱冷藏一小時。

4.桌上撒些麵粉，把麵糰用桿麵棍壓平，上下往內摺起再壓平，反覆幾次，最後把麵糰桿成厚度約2公分高，用圓型餅乾模壓成圓餅，模具內要抹點麵粉才好取下。

5.烤盤上鋪一張烘焙紙，把圓餅排上，刷上蛋液，烤箱預熱上下火各392℉，開始烤後幾分鐘司康就會膨脹、長高、裂開，隨時觀察每個司康是否受熱均勻，可把烤盤取出換邊續烤，大約12分鐘即成。

自製果醬

自製果醬。（圖：太陽臉提供）

材料：鳳梨適量、百香果、砂糖。少許檸檬汁。

作法：

1.鳳梨果肉一半切丁，一半用調理機打成果泥，跟百香果和砂糖一起入鍋以中小火慢煮，不停攪動以免燒焦，等到水分煮發濃縮至三分之一左右，擠入一些檸檬汁拌勻即可，全程大約要一小時，很考驗耐性。

水果貝果三明治

水果貝果三明治。（圖：天和鮮物提供）

材料：

黑糖核桃 貝果1個、香蕉適量、蘋果 1/2個、起司絲適量、糖少許、奶油少許。

作法：

1.將糖、奶油入鍋炒至焦糖色，加入香蕉片、蘋果片煮稍微軟 取出備用。

2.將貝果上下切開填入餡料撒上起司絲入烤箱用356℉烤至金黃色即成。

鳳梨反轉蛋糕

鳳梨反轉蛋糕。（圖：帕斯頓提供）

材料：

鳳梨乾、鳳梨糖漿：鳳梨200公克、蔗糖200公克、椰子油5公克。

椰奶蛋糕材料：

葡萄籽油35公克、豆漿140公克、蔗糖20公克、椰奶40公克、海鹽4公克、低筋麵粉130公克、高筋麵粉30公克、杏仁粉40公克、泡打粉5.5公克、鳳梨乾6片、鳳梨糖漿100公克。

作法：

1.鳳梨去皮切成1公分厚圓片；放入烤箱，以248℉烘烤2小時即可出爐。

2.將烤好的鳳梨片放入鍋中，先加入100公克蔗糖，混合均勻後開中小火燉煮。燉煮15分鐘後加入100公克蔗糖、椰 油，續燉煮5到10分鐘，或至上色即可起鍋。

3.烤箱預熱410℉。

4.鳳梨乾鋪於烤模底部，倒入鳳梨糖漿。

5.將低筋麵粉、高筋麵粉、杏仁粉、泡打粉，依序倒入鋼盆中混合均勻。

6.將葡萄籽油、豆漿、蔗糖、椰奶、海鹽，依序倒入另一個鋼盆，用打蛋器混合均勻至糖全部溶解。

7.將作法5粉料分次過篩至作法6濕料，攪拌至均勻無粉粒。

8.倒入麵糊於已放好鳳梨乾與鳳梨糖漿的烤模，抹平麵糊。

9.放入烤箱後，置下層，以上火356℉、下火428℉烘烤20分鐘後；置中層，以上火320℉、下火356℉烘烤30分鐘；出爐後倒扣脫模至網架，靜置冷卻即可完成。

橙蜜蛋糕

橙蜜蛋糕(右)。（圖：日新工商提供）

與檸檬相較，柳丁的酸度比較柔和，也不會搶走其他食材的風味。柳丁結合蜂蜜蛋糕，利用柳丁柔和的酸，中和蜂蜜的甜，吃起來十分可口。

材料：

橙汁30克、低筋麵粉30克、細砂120克、奶油150克、全蛋1個、檸檬汁2大匙、橙酒1大匙、蜜橙片(裝飾）。

作法：

1.糖油等材料拌至膏狀，並分批加入蛋後拌勻。

2.低筋麵粉過篩後加入。

3.最後加入橙酒、檸檬汁、橙汁。

4.烤箱上火356℉／下火338℉，烘焙25分即可。