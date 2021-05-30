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四季皆宜的辣味涼拌菜

劉若華
香菜麻辣豆乾絲
香菜麻辣豆乾絲

分享兩道四季皆適宜享用的辣味涼拌菜，冷涼時吃可暖身，炎熱時吃則可喚醒欲振乏力的食欲。

香菜麻辣豆乾絲

此道豆乾絲是以預留的三杯雞醬汁所滷煮，再以數種醬料、調味料和辛香料小小加工而成，十分香辣美味。

材料：

以三杯雞醬汁滷煮之小型豆乾6片、麻辣鍋醬1茶匙、清油之蔭油2大匙、麻油2茶匙、糖1茶匙、蒜2瓣、香菜1小把。

作法：

1. 豆乾切絲；蒜切細末；香菜切小段，備用。

2. 將豆乾絲盛入調理盆內。

3. 將除了香菜以外的醬料、調味料和辛香料調拌均勻後倒入調理盆內和豆乾絲拌勻，靜置30分鐘。

4. 最後拌入香菜段即成。

小叮嚀：

若不愛香菜，可以選用青蔥代替。

韓風辣拌黃豆芽

韓風辣拌黃豆芽
韓風辣拌黃豆芽

原本是計畫做油燜黃豆芽，打開冰箱眼光落在眼前已開罐的韓式泡菜醬上，紅艷的色澤讓食欲突然改變，於是臨時踩了煞車並轉了個大彎，攪和攪和拌製了這一道微辣爽脆的「韓風辣拌黃豆芽」。一時的彈性隨興之舉往往有著刺激與樂趣，運用在烹飪上則常常成為變化菜色的助力。

材料：

黃豆芽450公克、韓式泡菜醬（Kimchee Base）2大匙、麻油1大匙、蒜2瓣、糖2茶匙、鹽少許、熟白芝麻粒2大匙、蔥1根。

作法：

1. 黃豆芽去根鬚；蒜切細末或磨成泥；蔥切蔥花，備用。

2. 將一鍋水煮滾，放入黃豆芽大火煮3分鐘，撈出沖涼水，瀝乾後放置於一適當的容器內。

3. 將韓式泡菜醬、麻油、蒜末、糖和鹽加入容器內，戴上手套將調味醬料與黃豆芽輕輕抓拌均勻，以保鮮膜覆蓋，移入冰箱冰鎮至少半日。

4. 食用前拌入熟白芝麻粒和蔥花即可裝盤享用。

小叮嚀：

「韓式泡菜醬」可於亞洲超市放置韓式泡菜的冷藏櫃上尋得；或者取用適量的韓式泡菜汁拌製此道涼拌菜亦可。

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