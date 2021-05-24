用小黃瓜 為餐盤打上蝴蝶結

涼皮小黃瓜

某日，我參加一個私人派對。桌子上放了很多主人精心準備的食材，而我的目光卻被沙拉盤上以小黃瓜片製作的「蝴蝶結」所吸引。

客人對這簡單而又好看的盤飾讚不絕口，女主人很自豪漂亮的蝴蝶結成為亮點，謙虛地介紹作法。

首先將小黃瓜洗淨，去頭去尾，再用餐巾紙擦乾水分，將小黃瓜橫擺在砧板上，接著用刨刀，沿著瓜身拉出薄片；前兩刀細小不均勻可不用，大約第三刀才會出現飽滿而完整的小黃瓜片。

取4條薄片，長短分別為16.5、15、13.5、8（單位公分），最長的一條放在最下面，兩端往中間對折，左右兩邊形成弧狀，往上疊三層；最短的薄片圈住中間的封口，裁切多餘長度，小黃瓜蝴蝶結顯得高貴典雅。

那小小的創意像主人為客人精心準備的禮物，以至於我們忘記其他佳餚，離開時還津津樂道呢！

小黃瓜蝴蝶結

涼皮小黃瓜

材料：

小黃瓜1條、油潑辣子（或辣油）適量。

粉漿：

中筋麵粉100克、太白粉20克、水240克、鹽一點點。

醬汁：

適量胡麻醬、蒜水（蒜泥1大匙、白細砂糖1小匙、冷開水2大匙）、醋。

作法：

1.將粉漿充分混合並過篩，靜置1小時。

2.燒一鍋水。

3.將沉入底部的麵糊攪拌均勻。

4.取一平底盤（本作法使用直徑23公分的不沾披薩烤盤；若不鏽鋼盤，底部刷一層油），舀入3大匙粉漿，左右晃動，均勻鋪滿盤底，放入鍋中，蓋上鍋蓋，蒸1.5至2分鐘後取出。

5.準備一盆冷水，將盤子放入其中，待盤底冷卻（約30秒），在涼皮上刷一層薄油（避免疊起來時粘在一起）後取出，放在準備好的盤子上。重複作法4、5，直到粉漿用完為止。

6.把涼皮切成條狀，約2公分寬；也將小黃瓜刨成等份量的波浪狀，兩者混合，淋上醬汁，再撒上油潑辣子。

小叮嚀：

1.傳統「陝西涼皮」需要揉麵、洗麵、沉澱一晚，這是簡易版「陝西涼皮」，粉漿可按比例增加。

2.涼皮和小黃瓜都是淡色，選黑色盤較亮眼。

蒜泥白肉佐小黃瓜片

蒜泥白肉佐小黃瓜片

材料：

豬五花火鍋薄切肉片1盒（採購自超市，重約220克）、小黃瓜1條。

醬汁：

糖1茶匙、水2大匙、蒜泥2大匙、醬油膏1大匙、麻油1大匙，攪拌均勻（可依個人口味增加辣油或醋）。

作法：

1.將小黃瓜片刨成長條，對半切，以對折的方式圍在白色圓盤的四周。對折時，保持空心弧度。

2.豬五花火鍋薄切肉片也對半切，放入滾水中，汆燙1分鐘後關火浸泡1分鐘（浸泡可使肉質軟嫩）。

3.瀝乾水分，與醬汁混合。

4.放到作法1圓盤中即可。

沙拉捲

沙拉捲

材料：

小黃瓜1條、馬鈴薯1個、鮪魚罐頭1罐、蛋1個、玉米粒與沙拉醬適量。

作法：

1.馬鈴薯削皮切薄片放入容器中，與蛋一起放進電鍋蒸，外鍋放1杯水。

2.蒸熟放涼。

3.水煮蛋的蛋白與蛋黃分開，蛋白用刀切成小丁，蛋黃用叉子壓碎。

4.打開鮪魚罐頭，濾掉浸泡油脂。

5.馬鈴薯壓成泥，加入適量沙拉醬、玉米粒、蛋白丁、鮪魚（可依個人口味加入其他食材），攪拌均勻，視為內餡。

6.小黃瓜以刨刀刨成片狀，圍成圓圈（空心狀），擺盤備用。

7.中間放入內餡（黃瓜有水分又很薄，可以貼在一起，不會散開）。

8.取黑色盤子，放上沙拉捲。

9.作法3的蛋黃碎粒放到最上面點綴，並撒點到盤中。