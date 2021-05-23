護眼藍寶石 藍莓3吃

法式藍莓薄餅

我有個藍莓的丟臉糗事，之前在義大利 旅遊的時候，看見市場賣的藍莓，心情大為振奮，當下拿起來吃了一顆，跟我一起旅遊的空姐突然說：「在國外蔬果類沒這樣試吃的」，這下真是糗大，而且是丟臉丟到國外，恨不得找個地洞鑽進去，這麼多年，我依然無法釋懷。

之後，我對藍莓一直情有獨鍾，好鄰居種植兩棵給我欣賞過，也見過開花結了幾個小果實。知道爸爸的家鄉遼寧丹東也產藍莓，吃著果子，卻無緣見樹頭鮮。直到我在加拿大的藍莓園，看見藍莓樹上結的果，真是極為開心。一邊採著，嘴巴也沒閒著，一顆顆藍色的藍莓像藍寶石般在我的籃子裡、嘴裡跳著舞，採滿歡喜走出藍莓園，踏上回家的路。

這小藍寶石當水果吃、打成果汁、做成果醬或藍莓乾都是很不錯的。加了優酪乳打成果汁成了藍莓優酪乳、或是加入燕麥片、也可以做法式薄餅等。

藍莓含有抗氧化物，增強免疫力維生素還有礦物質，對大腦受損也很好，對失智 症患者也有幫助，長期使用3C產品的人更是一大福音，讓眼睛回復視力，含有花青素跟抗氧化物、多酚，保護身體不受自由基傷害，非常適合每個人吃。

法式藍莓薄餅

材料：

藍莓10顆（依個人喜好添加）、低筋麵粉250克、牛奶 500克 、糖15克、橄欖油10克、植物奶油適量、鮮奶油適量、蛋2顆。

作法：

1.打入兩顆全蛋加入牛奶再加入糖攪拌均勻。

2.加入低筋麵粉持續攪拌均勻，最後加入橄欖油靜置半小時。

3.平底鍋小火加熱加上植物奶油，放入一大匙麵糊，輕搖鍋子讓麵糊平均分布，慢火煎金黃色，翻面煎另一面金黃色，兩面煎熟了即可盛盤。

4.倒入藍莓果醬，擠上鮮奶油，旁邊裝飾新鮮藍莓，好吃又吸睛的薄餅完成囉。

藍莓優酪乳

藍莓優酪乳

材料：

藍莓15顆左右（如要色彩鮮豔，可增加藍莓數量）、原味優酪乳1杯。

作法：

1.藍莓洗淨擦乾備用。

2.藍莓加優酪乳放進果汁機打勻即可，想喝冰涼可加入冰塊打碎。

燕麥藍莓豆漿

燕麥藍莓豆漿

材料：

豆漿200毫升、即食燕麥15克、堅果粉2大匙、奇亞籽（chia seeds）適量、藍莓8～10顆。

作法：

1.豆漿放入燕麥拌勻加熱2分鐘左右，注意火候。

2.倒入碗裡，依序加入堅果粉、奇亞籽 （chia seeds）、還有新鮮藍莓即可。