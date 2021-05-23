肉蝦湯米粉

換個口味，做兩道南洋風味的湯米粉和豬排飯，方法簡單，輕輕鬆鬆就能上桌。

肉蝦湯米粉

材料：（3至4人份）

寛米粉1包（約7盎司）、高湯1大碗（可用罐裝雞湯代）、蝦半磅、豬絞肉半磅、糖、醬油和太白少量、黑胡椒粉適量、青蔥2支、香菜數支、萊姆（lime）1個。

肉蝦湯米粉材料

作法：

1.鮮蝦剝殻、挑腸泥，洗淨後燙熟。豬絞肉以少量糖、醬油、太白粉拌勻，炒熟備用。

2.青蔥切蔥花、香菜切小段、萊姆切小瓣備用。

3.取一鍋子煮水，水滾後放入米粉煮熟，分裝至各碗內，鋪上蝦子、絞肉、青菜、黑胡椒粉。同時將高湯熱好後，淋在各碗的米粉上，撒上蔥花、香菜、擠萊姆汁，甚是美味可口。

椰香豬排飯

椰香豬排飯

將豬排浸在醬油、椰奶、胡椒粉和蒜粉整夜後，煎出的豬排可是鮮香無比，配上一顆荷包蛋，包你可吃下大大的一碗飯。

材料：

豬排（1人1片）、雞蛋 （1人1顆）、椰奶、醬油、胡椒粉、蒜粉及少量太白粉、菜油少量、青菜適量、醬油少許、白飯。

椰香豬排飯材料

作法：

1.豬排以適量的椰奶、醬油、胡椒粉、蒜粉及少量太白粉浸漬整夜。

2.炒鍋溫油，先大火煎豬排，蓋上鍋蓋煎2分鐘，翻面後續煎1分鐘，出鍋。

3.同鍋打入雞蛋，以中大火將蛋白煎成金黃色後翻面，讓蛋白包住蛋黃，煎至半熟。煎豬排的油汁澆在肉和飯上，鋪上豬排、荷包蛋及青菜，最後淋上醬油即可享用。