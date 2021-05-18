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草食主義這樣吃 增強免疫力

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甜菜炒白蘿蔔
甜菜炒白蘿蔔

芥蘭菜，富含維他命C，有抗癌、降低膽固醇、預防心臟病的作用。番薯，有抗癌防癌、增強免疫力、抗衰老的作用。白蘿蔔，含膳食纖維，有促進消化、潤肺、美容養顏的功效。魚腥草，有清熱解毒，提高免疫力的作用。鷹嘴豆，又稱長壽豆，有控制血壓、抗癌、美容的功用。

甜菜炒白蘿蔔

材料：甜菜、白蘿蔔、西洋芹、水。

調味料：葡萄籽油、黑胡椒、鹽、醬油。

作法：

1.甜菜和白蘿蔔洗淨去皮，切小丁塊；西洋芹洗淨，切小塊，備用。

2.取炒鍋，倒入葡萄籽油，油熱後放入甜菜和白蘿蔔，快速拌炒，再加入適量的水，攪拌均勻，蓋上鍋蓋燜煮。

3.待白蘿蔔八分熟，倒入西洋芹，以黑胡椒、鹽和醬油調味，充分攪拌，繼續烹煮。

4.菜肴都熟且入味，即可起鍋。

芥蘭炒豆腐

芥蘭炒豆腐
芥蘭炒豆腐

材料：芥蘭菜、番薯、蘑菇、豆腐、水。

調味料：葡萄籽油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.將蔬菜洗淨，芥蘭菜的菜梗去厚皮，與菜葉一起切小塊；番薯去皮，切小塊；蘑菇去外膜，分為傘柄與傘狀兩部分，切小塊；豆腐切丁，備用。

2.炒鍋中放入芥蘭菜梗、番薯、蘑菇和水，開火烹煮。

3.兩分鐘後，加入芥蘭菜葉和豆腐，以葡萄籽油、黑胡椒和鹽調味，拌炒均勻。

4.待菜肴熟了且入味，即刻盛盤。

魚腥草鷹嘴豆炒飯

魚腥草鷹嘴豆炒飯
魚腥草鷹嘴豆炒飯

材料：魚腥草、豆乾、鷹嘴豆、薑黃五穀飯。

調味料：茶油、鹽、醬油。

作法：

1.食材洗淨，魚腥草切小塊、豆乾切丁，鷹嘴豆浸泡6小時以上，放入電鍋蒸煮；從冰箱取出前一天煮好的薑黃五穀飯，備用。

2.取炒鍋，置於爐火上，於鍋中倒入茶油；油熱，放入豆乾和鷹嘴豆拌炒。

3.約3分鐘後加入魚腥草，以鹽調味，繼續拌炒。菜肴熟了，盛於盤中，備用。

4.於炒鍋中，倒入茶油，待油熱後加入薑黃五穀飯，以醬油調味，將飯炒熱，再倒入事先炒好的魚腥草、豆乾和鷹嘴豆，使薑黃五穀飯和菜肴充分攪拌均勻，即可盛起享用。

免疫力 心臟病 血壓

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紅燒香菇木耳豆腐

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