紅燒香菇木耳豆腐

在中國 超市買到一包香菇木耳豆腐，看起來有點像外皮煎過的油豆腐。用它做主料，再添加香菇、黑木耳，和白菜、粉絲一起紅燒，就是一道口感甚佳的紅燒香菇木耳豆腐。

材料：

香菇木耳豆腐1包、乾香菇1個、黑木耳1小碗、蔥1支、大白菜葉10張、粉絲1包、雞湯1小碗、油4湯匙、醬油3湯匙、料酒2蓋匙、鹽和糖各3茶匙。

作法：

1.蔥洗淨，切成小段，白菜葉的菜梗和菜葉分開，各切成段塊狀，洗淨後備用。

2.香菇和黑木耳各用熱水泡開。香菇去蒂後切小塊，香菇水留著備用。黑木耳泡開後，用刀切成段狀，再用熱水汆燙，取出備用。

3.粉絲用水泡軟後，用剪刀將頭尾切開，從中剪半，分成兩中段，置一旁備用。

4.將香菇木耳豆腐從塑膠袋中取出，對角線斜切成四等分，裝入碗中備用。

5.起油鍋，加3湯匙油，鍋熱後加鹽，將綠蔥爆香，再將黑木耳和香菇入鍋一起拌炒，隨後取出，裝盤備用。

6.油鍋中再加1湯匙油，鍋熱後，先將白菜梗炒至變色，續放豆腐、香菇、黑木耳一起翻炒。接著加醬油、料酒、糖、香菇水、白菜葉入鍋，繼續翻炒。

7.雞湯沿著鍋邊倒入步驟6的食材，隨後放粉絲翻炒數下，燜煮約2分鐘後再開蓋翻炒，最後燜煮1分鐘，即可熄火起鍋。

小叮嚀：

1.素食者，可用清水取代雞湯。

2.這道香菇木耳豆腐因為外皮有煎過，所以須在鍋中多煮一會兒。嗜辣者亦可沾辣椒醬吃。

3.白菜葉和粉絲較易熟，最後才下鍋炒。如此火候正好，白菜葉也不會過熟，軟硬適中。