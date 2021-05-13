青梅入菜 酸溜好滋味
梅子富含多種礦物質及有機酸，對於強化免疫力、促進新陳代謝、消除疲勞、去油解膩有幫助。菜肴當中透露著一點梅子的淡雅清香，酸酸甜甜的滋味，不僅開胃，健康也加分。
梅香燒雞
材料：雞半隻切塊、薑6片、紫蘇梅10粒、高麗菜半顆。
調味料：梅汁3大匙、醬油2大匙、糖少許、油1大匙、水1杯。
作法：
1.將雞肉洗淨備用。
2.高麗菜洗淨，切大塊備用。
3.鍋內入油，炒香薑片，放入雞肉炒至變色，加入紫蘇梅、梅汁、醬油、糖及水，煮20分鐘。
4.加入高麗菜，再煮10分鐘即可起鍋。
脆梅拌油雞
材料：
脆梅 、油雞、小黃瓜、辣椒、蒜頭、小番茄。
調味料：
糖、醋、香油。
作法：
1.油雞買回家放冰箱以免變質。
2.脆梅去籽、小黃瓜拍碎加入少許鹽備用。
3.取一玻璃碗將油雞切成粗條狀，小番茄對切，辣椒、蒜頭切碎放入碗中，小黃瓜拌鹽後去水跟去籽的脆梅一起放入，加上調味料拌勻。
法式梅醬三明治
材料：
調味料：
美乃滋適量、煉乳適量、奶油3大匙。
作法：
1.吐司去邊後先抹一層美乃滋，放上一片吐司抹上梅醬，再放上一片吐司抹上煉乳，蓋上吐司共三層備用。
2.取一容器加蛋及牛奶打勻，過濾後將三明治四周沾滿蛋汁。
3.不沾鍋加入奶油，開小火以免奶油燒焦，把三明治煎成黃金色即可。
梅汁鱸魚
材料：
鱸魚1尾、梅子約5至6顆、梅汁約30克、酒約30毫升、薑3片切絲、蔥1根切絲、辣椒2根切片。
作法：
1.鱸魚洗淨，魚身兩面都切三刀。
2.將薑、蔥、辣椒，切好備用。
3.魚放置蒸盤中，放上薑、蔥、辣椒及鹽巴少許。
4.魚身淋上梅汁30毫升、酒30毫升。
5.魚身周圍放上梅子數顆。
6.電鍋半杯水，蒸煮約20分鐘即可食用。
梅汁溜青嘴
材料：
青嘴魚排200克至250克、蒜末1小匙、蓮藕粉（或太白粉）少許、薑末1小匙。
酸甜醬：
紫蘇梅梅肉1大匙、梅汁2大匙、香桔汁1大匙、番茄醬1大匙、醬油1大匙、水2大匙。
作法：
1.將酸甜醬料混勻備用。
2.魚排切片，沾上少許蓮藕粉(或太白粉)備用。
3.鍋內入油1大匙加熱，放入魚片煎至金黃色，取出備用。
4.鍋內餘油炒香蒜末薑末，放入酸甜醬炒勻，加入魚片快速炒勻即可起鍋。
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