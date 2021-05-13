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青梅入菜 酸溜好滋味

文／記者彭宣雅
梅香燒雞。（圖：天和鮮物提供）
梅香燒雞。（圖：天和鮮物提供）

梅子富含多種礦物質及有機酸，對於強化免疫力、促進新陳代謝、消除疲勞、去油解膩有幫助。菜肴當中透露著一點梅子的淡雅清香，酸酸甜甜的滋味，不僅開胃，健康也加分。

梅香燒雞

材料：雞半隻切塊、薑6片、紫蘇梅10粒、高麗菜半顆。

調味料：梅汁3大匙、醬油2大匙、糖少許、油1大匙、水1杯。

作法：

1.將雞肉洗淨備用。

2.高麗菜洗淨，切大塊備用。

3.鍋內入油，炒香薑片，放入雞肉炒至變色，加入紫蘇梅、梅汁、醬油、糖及水，煮20分鐘。

4.加入高麗菜，再煮10分鐘即可起鍋。

脆梅拌油雞

脆梅拌油雞。（圖：梅子夢工廠提供）
脆梅拌油雞。（圖：梅子夢工廠提供）

材料：

脆梅 、油雞、小黃瓜、辣椒、蒜頭、小番茄。

調味料：

糖、醋、香油。

作法：

1.油雞買回家放冰箱以免變質。

2.脆梅去籽、小黃瓜拍碎加入少許鹽備用。

3.取一玻璃碗將油雞切成粗條狀，小番茄對切，辣椒、蒜頭切碎放入碗中，小黃瓜拌鹽後去水跟去籽的脆梅一起放入，加上調味料拌勻。

法式梅醬三明治

法式梅醬三明治。（圖：梅子夢工廠提供）
法式梅醬三明治。（圖：梅子夢工廠提供）

材料：

吐司半條、雞蛋5顆、牛奶3匙、細糖1大匙、梅醬5大匙。

調味料：

美乃滋適量、煉乳適量、奶油3大匙。

作法：

1.吐司去邊後先抹一層美乃滋，放上一片吐司抹上梅醬，再放上一片吐司抹上煉乳，蓋上吐司共三層備用。

2.取一容器加蛋及牛奶打勻，過濾後將三明治四周沾滿蛋汁。

3.不沾鍋加入奶油，開小火以免奶油燒焦，把三明治煎成黃金色即可。

梅汁鱸魚

梅汁鱸魚。（本報資料照片）
梅汁鱸魚。（本報資料照片）

材料：

鱸魚1尾、梅子約5至6顆、梅汁約30克、酒約30毫升、薑3片切絲、蔥1根切絲、辣椒2根切片。

作法：

1.鱸魚洗淨，魚身兩面都切三刀。

2.將薑、蔥、辣椒，切好備用。

3.魚放置蒸盤中，放上薑、蔥、辣椒及鹽巴少許。

4.魚身淋上梅汁30毫升、酒30毫升。

5.魚身周圍放上梅子數顆。

6.電鍋半杯水，蒸煮約20分鐘即可食用。

梅汁溜青嘴

梅汁溜青嘴。（圖：天和鮮物提供）
梅汁溜青嘴。（圖：天和鮮物提供）

材料：

青嘴魚排200克至250克、蒜末1小匙、蓮藕粉（或太白粉）少許、薑末1小匙。

酸甜醬：

紫蘇梅梅肉1大匙、梅汁2大匙、香桔汁1大匙、番茄醬1大匙、醬油1大匙、水2大匙。

作法：

1.將酸甜醬料混勻備用。

2.魚排切片，沾上少許蓮藕粉(或太白粉)備用。

3.鍋內入油1大匙加熱，放入魚片煎至金黃色，取出備用。

4.鍋內餘油炒香蒜末薑末，放入酸甜醬炒勻，加入魚片快速炒勻即可起鍋。

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