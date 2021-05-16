DIY一杯草莓養多多 香甜容易做

「草莓養多多」好喝又好看，充滿幸福感。（記者劉大琪／攝影）

草莓酸中帶甜的滋味令人欲罷不能，嬌艷欲滴的顏色更讓人心曠神怡，眼看又是一年草莓季，除了直接品嘗，做成飲品和甜點也各有各的魅力。「99號餐廳」法拉盛 分店店長Liz，本期就教大家用草莓DIY冰冰涼涼的氣泡飲，好喝又好看，充滿幸福感。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

配料：

冰塊適量，草莓2顆，養樂多2瓶，雪碧適量，薄荷葉1片，青檸檬1片

作法：

1，把草莓放入杯中搗碎

1，把草莓放入杯中搗碎。（記者劉大琪／攝影）

2，加入冰塊

2，加入冰塊。（記者劉大琪／攝影）

3，把養樂多倒入杯中

3，把養樂多倒入杯中。（記者劉大琪／攝影）

4，用雪碧把杯子加滿

4，用雪碧把杯子加滿。（記者劉大琪／攝影）

5，用薄荷葉和青檸檬裝飾點綴，即可飲用

5，用薄荷葉和青檸檬裝飾點綴，即可飲用。（記者劉大琪／攝影）

Liz提示：

準備配料時，草莓要去蒂並且清洗乾淨；可以根據個人口味，適量增加或減少果肉；雪碧提前冷藏一下會更冰涼清爽，但加雪碧是為了有氣泡的感覺，量多量少也可根據個人口味靈活調整；喝完飲料之後，記得把果肉吃掉不浪費。

草莓小百科：

草莓富含維生素C，可以促進皮膚新陳代謝，抑制皮膚酪胺酸脢活性，有美白的功效。草莓中的果膠和膳食纖維不僅能夠潤腸通便、預防痔瘡，也可一定程度降低高血壓、高血脂的風險。草莓含有豐富的鞣酸物質，抗氧化能力高，可以修復體內受損細胞，有防癌的作用。草莓中的胡蘿蔔素還能明目養肝，對緩解視覺疲勞有療效。