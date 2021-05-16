雪菜黃魚麵

這是一道近年來非常流行的麵食。雪菜與黃魚的結合，就是一個「鮮」字，再加上溫潤滑爽的麵條，可謂是揉合得天衣無縫。誘人的湯汁配上大塊的魚肉，在雪菜的映襯下，散發著濃郁香味，讓人垂涎三尺。這是一碗充滿難以抵擋誘惑的麵食，現在就讓我們一起試試吧。

材料（2人份）：

中型黃魚2條（500克）、麵條350克、雪菜150克（切細粒）、雞蛋 1顆（取蛋清）、清雞湯1罐、生薑3片、蔥2根、料酒3湯勺、鹽少許、白胡椒粉少許、玉米粉少許。

雪菜黃魚麵材料

作法：

1.先將黃魚洗淨，刮去魚鱗，剪開魚肚取出內臟，剪去魚鰓後一併丟棄，但魚頭要保留。

2.在魚頭和魚身交界處切一刀，切到中間的魚骨，沿著中間魚骨往下推，直到魚尾處，這樣整塊魚排就取下來了。用刀把魚腹壁的魚刺及邊緣的魚刺一起剔除乾淨，讓魚排呈現無骨狀態。

3.將魚排洗淨，用餐巾紙吸乾水分，加入鹽、白胡椒粉、玉米粉、蛋清和料酒醃製後，放入冰箱備用。

4.鍋內放少許油加熱後，放蔥段、薑片煸炒片刻，續放魚骨煎至兩面略黃；倒600毫升開水滾煮15分鐘，加入雞湯一起小火煮5分鐘。最後濾除魚頭和魚骨，留下魚湯備用。

5.鍋內加點底油，放入幾根薑絲，再放入雪菜粒大火煸炒片刻後，把魚湯倒入滾煮。加點鹽並品嘗一下，調整適合自已的口味。

6.不沾鍋內加油3湯勺，加熱後開始煎魚排，當兩面都煎得略呈金黃色，即可取出魚排備用。

7.鍋內加水開始煮麵條，根據個人口味和喜好，自行調整軟硬度。麵條煮好後撈起裝入碗內，蓋上煎好的魚排，再倒入滾燙的雪菜魚湯，撒上蔥花和白胡椒粉，這碗麵就大功告成了。

黃魚

雪菜黃魚麵

小叮嚀：

這款麵食需要花點功夫才能完成。但是當您品嘗到它的美味時，就明瞭一切都是值得的。