亦菜亦點心 烤起司櫛瓜片

烤起司櫛瓜片

櫛瓜在美國 的華洋超市都是極為普遍的高人氣蔬菜，在歐洲和近些年的亞洲也很風行。櫛瓜能成為舉世通吃的蔬菜，除了因為營養豐富、熱量極低、軟脆爽口、料理簡便等等諸多優點，其味道清淡的特色更是使之成為包容性相當大的百搭食材，這也說明了享用櫛瓜的方式非常多，可說是愛怎麼吃，就怎麼料理的高配合度國際性蔬食。

此道「烤起司櫛瓜片」工序少，不會讓人手忙腳亂、心慌意亂，是烹飪新手與忙碌又喜愛下廚的人們做來享用的簡易美食 好選項。

材料：

烘培用噴油少量、中小型櫛瓜3條（約540公克）、特級初榨橄欖油（Extra Virgin Olive Oil）1大匙、鹽近1茶匙、黑胡椒粉少許、帕馬森起司粉（Grated Parmesan Cheese）1/4杯、無調味麵包屑（Plain Bread Crumbs）1/4杯。

作法：

1.烤盤鋪上錫箔紙，於錫箔紙上噴少量烘培用噴油，用刷子刷抹均勻；將櫛瓜切成約1公分厚度之片狀，放入調理盆內。

2.將橄欖油淋入調理盆內，戴上手套將櫛瓜片均勻抹上橄欖油。

3.撒入鹽和黑胡椒粉，拌抹均勻。

4.撒入起司粉，同樣拌抹均勻。

5.撒入麵包屑，再次拌抹均勻。

6.將櫛瓜片排放於鋪有錫箔紙且已抹勻噴油的烤盤上，送入已預熱至450℉（232℃）之烤箱中層烤20分鐘，或至麵包屑呈金黃色。

小叮嚀：

1.各色櫛瓜都可採用，不限於綠色品種。

2.若以有調味的麵包屑取代無調味的麵包屑，則鹽可免去不用。

3.調味料、起司粉和麵包屑依序分開加入拌抹可以很容易的均勻包覆櫛瓜片，反之則起司粉和麵包屑容易相互沾黏結塊。

4.將櫛瓜片排放於烤盤時應避免重疊，以免受熱不均勻導致口感上的不同和顏色上的暗淡不一。