泡梅酒、漬脆梅 酸甜一整年

脆梅

青梅的特性極酸、帶苦澀，難直接入口、入菜。多經鹽、糖醃漬或浸泡，減少其酸、澀味，再用糖醃漬，調和青梅的酸，或以酒萃取出梅子風味。不同成熟度的青梅做出不同梅子醃漬品，別具風味更利於保存。

醃漬或浸泡過的梅子，除了直接食用，也可和小黃瓜、番茄、洋蔥、南瓜等做成一道道開胃涼菜，也可入菜做梅子燒雞等清爽料理。把握青梅季節，醃漬、浸泡一罈，可吃一整年。

脆梅

三、四月初市就可看到季節性的青梅，清明節後盛產。初上市的青梅成熟度約在四、五成，此時的青梅比較「硬」，酸、澀味強烈難以入口。適合來做脆梅，得先用鹽、糖交錯去澀、減酸，再用糖水醃漬。

材料：

青梅（4、5分熟，較硬）、粗鹽（青梅重量的10%）、冰糖（青梅重量的100%，分三次使用）。

作法：

1.青梅洗淨去蒂頭，加鹽搓揉表皮出水後，將每顆拍裂，含粗鹽一併放入瓶罐中，加水淹過青梅。浸泡8小時左右，清水如無苦澀味即可。若仍有苦澀味可再換清水，加泡2小時至完全去澀。

2.瀝乾青梅，置入瓶罐中。

3.用30%的糖加1.5倍的水，煮成糖水放涼後，倒入罐中淹過青梅，浸泡一天後將糖水倒掉。

4.重複步驟3一次。

5.其餘40%的糖，加1倍左右的水煮成糖水（放涼後），倒入裝罐中淹過青梅，放入冰箱隨時取食。

梅子醬

梅子醬

青梅成熟轉黃，酸、澀也隨之減緩，可直接製作梅子醬，無需再以鹽去澀。煮出的梅子醬依舊保有梅子的酸味，也適合當果醬食用，亦可入菜。

材料：

青梅或熟透的黃梅、冰糖（梅子重量的60～70%）、鹽少許（約梅子重量的0.5%）、玻璃瓶水煮滅菌。

做法：

1.青梅放置室溫熟透，轉金黃色（約4～6天）。

2.清洗去蒂頭。

3.黃梅加水煮沸就熄火倒去水，再加水煮沸5分鐘，倒水瀝乾。

4.放涼用網子過篩去籽，或揉成泥、去籽。

5.加糖、鹽，小火拌煮至濃稠。同時，玻璃瓶水煮滅菌。

6.趁熱將果醬裝入瓶罐加蓋密封，並倒扣瓶罐使成真空效果，以利保存。

泡梅酒

泡梅酒

泡梅酒適合用熟度五、六分的青梅。浸泡前是否搓鹽去澀，因人而異。未搓鹽去澀，可萃出梅子些許苦澀滋味。當然不同成熟度的青梅泡出的風味也不同。酒選用米酒頭、清酒、高粱酒、伏特加、萊姆酒，或是用威士忌來泡都行。糖的比率從30~100%（甜度）都有，種類從白冰糖、紅冰糖、紅糖、白糖到麥芽膏都行。白色糖泡起來較清澈明亮，紅色的糖風味較佳。

喜歡甜口、低酒精的朋友，可在梅酒與梅子過濾分離後，再加入糖水稀釋飲用。一來降低酒精度，也提升梅酒的甘甜風味。夏天冰鎮、冬季溫著喝都合宜。

將青梅放入瓶罐內，倒入米酒頭淹過青梅表面。

材料：

五、六分熟的青梅、冰糖（青梅重量的50%）、米酒頭（青梅重量的100%）

註：以1cc=1g計算

作法：

1.青梅洗淨並去蒂頭。

2.置室內陰乾，待青梅表面全無水分。

3.將青梅放入瓶罐內，倒入米酒頭淹過青梅表面。

4.加入冰糖，可分多次逐月添加，甜度視個人口味而定。

5.經半年後可打開飲用。

6.梅子可續泡酒裡，亦可將兩者分離存放，隨著時間一為濃郁、一則清爽。

小叮嚀：如想減少澀味，可先行搓鹽使青梅表面出水，再泡2小時，漂水洗去鹽分。

今日主廚／黃義書

任職攝影 記者，曾獲吳舜文新聞獎。為了深夜下酒，翻冰箱開始做菜。喜歡逛傳統市場，對接地氣的料理、在地食材特別感興趣，常問菜市場攤商怎麼做菜。認為「知道吃進什麼，比美味重要。」