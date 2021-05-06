DIY母親節甜點 送進媽媽「馨」坎裡

紅蘿蔔戚風蛋糕。（圖：帕斯頓出版提供）

母親節快到了，該送什麼給媽媽呢？今年不妨自己親手製作獨一無二的蛋糕。

紅蘿蔔戚風蛋糕

材料：

豆漿220公克、亞麻仁籽粉1公克、葡萄籽油30公克、蔗糖50公克、椰奶油10公克、楓糖漿15公克、胡蘿蔔碎60公克、低筋麵粉150公克、燕麥粉10公克、杏仁粉10公克、泡打粉6公克。

作法：

1.烤箱預熱374℉。

2.豆漿、亞麻仁籽粉倒入鋼盆，打蛋器拌勻。

3.將低筋麵粉、燕麥粉、杏仁粉、泡打粉，依序倒入鋼盆混合均勻。

4.葡萄籽油、蔗糖、椰奶油、楓糖漿、作法2的粉料及胡蘿蔔碎，依序倒入另一個鋼盆，用打蛋器混合至糖溶解。

5.將作法3粉料分次過篩至作法4濕料，攪拌至均勻無粉粒的麵糊。

6.將麵糊倒入模具再放入烤箱，以356℉烘烤30分後，轉烤盤續烤15分。

7.出爐後倒扣，模具下方以圓形支撐中空柱；微熱時用脫模刀將蛋糕取出。

●腰果鮮奶油

材料：

腰果200公克、水適量、椰奶160公克、蔗糖10公克、檸檬汁2毫升或香草籽少許。

作法：

1.生腰果泡水4小時後瀝乾。

2.重新添加蓋過腰果分量的水，放入電鍋蒸，在外鍋放1杯水。

3.熟腰果瀝乾水分倒入調理機，加椰奶、蔗糖、檸檬汁打均勻。

●烘乾胡蘿蔔絲裝飾

材料：

胡蘿蔔絲適量、腰果鮮奶油100公克、薄荷葉少許。

作法：

1.將胡蘿蔔絲放入烤箱，以212℉烘烤約20分鐘至烘乾。

2.在蛋糕上抹上腰果鮮奶油，撒上烘乾胡蘿蔔絲，以薄荷葉點綴。

抹茶檸檬卡士達杯子蛋糕（約20個）

抹茶檸檬卡士達杯子蛋糕。（圖：陳今珍提供）

蛋黃糊材料：沙拉油45克、牛奶 80克、鹽1小撮、低筋麵粉85克、抹茶粉15克、蛋黃6顆。

蛋白霜材料：蛋白6顆、檸檬汁or白醋1小匙、細砂糖90克。

事先準備：

1.所有材料量秤好，雞蛋 必須是冰的。

2.雞蛋將蛋黃蛋白分開，蛋白不可以沾到蛋黃、水分及油脂。

3.低粉用濾網過篩。

4.烤箱打開預熱至320℉。

作法：

1.蛋黃+細砂糖用打蛋器攪拌均勻，再將液體植物油加入攪拌均勻。

2.將過篩的低筋麵粉與抹茶粉分2次加入，混合攪拌均勻成為無粉粒的麵糊，攪拌過程儘量快速，避免麵粉產生筋性，影響口感。

3.蛋白先用打蛋器打出一些泡沫，然後加入檸檬汁及細砂糖（分2次），打成尾端挺立的蛋白霜。

4.舀1/3份量的蛋白霜，混入蛋黃麵糊中，用橡皮括刀延著盆邊翻轉，以切拌的方式攪拌均勻。

5.將拌勻的麵糊倒入剩下的蛋白霜中，混合均勻，麵糊平均舀入紙模中約八分滿。

6.放入已經預熱到320℉的烤箱中，烘烤22-25分鐘。

7.出爐後移出烤盤放涼，避免烤盤餘溫將蛋糕底部悶至乾硬。

8.在蛋糕體上擠入檸檬卡士達醬，裝飾切半的草莓。

●檸檬卡士達醬

材料：檸檬皮0.5顆、鮮奶250毫升、全蛋1顆、蛋黃1顆、玉米粉20克、砂糖50~60克、鹽少許、無鹽奶油20克。

作法：

1.檸檬皮磨碎（或刨下剁細，勿刨到白色會苦），加入鮮奶，煮到邊邊冒泡將沸騰即熄火。

2.蛋類、糖、鹽、過篩後的玉米粉，一起拌勻。

3.將微溫的牛奶倒入混和的蛋汁中，邊倒邊攪拌。

4.以小火加熱，加熱過程要持續攪拌約10分鐘，煮到濃稠即離火。

5.加入奶油，攪拌至奶油融化即完成。

老奶奶柑橘蛋糕

老奶奶柑橘蛋糕。（圖：帕斯頓出版提供）

材料：

葡萄籽油40公克、豆漿290公克、蔗糖80公克、柑橘泥25公克、低筋麵粉180公克、高筋麵粉10公克、燕麥粉25公克、泡打粉5公克、柑橘皮1公克。

作法：

1.烤箱預熱374℉。

2.將低筋麵粉、高筋麵粉、燕麥粉、泡打粉依序倒入鋼盆中混合均勻。

3.葡萄籽油、豆漿、蔗糖依序倒入另一鋼盆，用打蛋器混合均勻至糖溶解。

4.將作法2粉料分次過篩至作法3濕料，攪拌至均勻無粉粒的麵糰，加入柑橘泥和柑橘皮攪拌均勻。

5.烤模底部鋪上烘焙紙；麵糊倒入後，再放入烤箱以356℉烘烤30分鐘後，轉烤盤續烤15分鐘。

6.出爐後倒扣網架上，微熱時用脫模刀將蛋糕取出即可。

●腰果泥

材料：

生腰果200公克、水200毫升。

作法：

1.腰果泡水4小時後，瀝乾水分。

2.重新添加蓋過腰果分量的水，放入電鍋蒸，外鍋放一杯水。

3.蒸好的熟腰果瀝乾水分，倒入調理機中，加200毫升水打勻即可。

●柑橘糖霜裝飾

材料：

腰果泥10公克、柑橘汁45公克、檸檬汁5公克、糖粉100公克、柑橘皮1公克、檸檬皮1公克。

作法：

1.將腰果泥、柑橘汁、檸檬汁、糖粉，依序加入調理機攪打均勻，完成柑橘糖霜備用。

2.趁蛋糕還微熱的時候，反覆將糖霜淋在蛋糕上。

3.使用果皮刨刀刨柑橘皮和檸檬皮於蛋糕表面即可完成。