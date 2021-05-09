四喜肉丸

年夜飯時圖個好意頭，衝著福、祿、壽、喜，團團圓圓的傳說，做了道家常的四喜丸子上桌，想不到家人很是喜歡，於是最近又做了一次。配料改了一道，結果是一樣的醇香味濃，口感卻軟嫩了不少。

材料：

豬絞肉500克、饅頭半個、雞蛋 1顆、澱粉2勺、薑蔥花椒水1勺、生抽1勺、香菜、花椒、大料、白糖1勺、鹽適量。

作法：

1.半塊饅頭用水泡脹撈出、擠碎，放入豬肉餡內，再加入雞蛋、生油1勺、薑蔥花椒水1勺，攪拌出黏性，再將肉餡反覆摔擠成型，分成四份並揉成四顆肉丸。

把肉餡分成四份，揉成圓形丸子。

油溫五成熱時放入丸子

直到肉丸變成漂亮的琥珀色後用漏勺撈出

2.鍋內加寬油，待油半滾時放入丸子，熄火晃動鍋子以翻動肉丸；過幾分鐘後續開火，加熱到三成熱，直到丸子變成漂亮的琥珀色，撈出備用。

3.鍋內留少許油，放花椒、大料、料酒、生抽、鹽和老抽、再加入白糖1勺，倒入清雞湯一起煮沸，然後放入丸子，保持小火燉煮2小時，將丸子撈出放入碗中。

4.步驟3的湯汁加澱粉勾芡，燒開後滴入明油。丸子上擺些香菜葉後，淋上芡汁即成。

清雞湯和調料一起煮沸，放入丸子用小火慢慢煮2小時。 用原湯加入澱粉勾成芡汁淋在肉丸上。

小叮嚀：

1.把關鍵步驟整理了個順口溜：肉餡肥瘦各半，充分摔打成型、油炸慢慢上色，關鍵小火慢燉。

2.肉餡中加入饅頭，能使肉餡不易鬆散且口感有筋性；也可以把饅頭换成半塊豆腐，口感特别嫩滑。使用豆腐時，要在肉餡裡加入適量的澱粉增加黏性。如果口味想更豐富，餡料中可加入切碎的香菇、松子、馬蹄之類的碎粒。