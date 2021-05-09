動手調杯「Pink Lady」 讓愛情近在身邊

「Pink Lady」不僅顏色美艷、誘惑迷人，而且芳香順滑、酸甜可口。（記者劉大琪／攝影）

在雞尾酒界，粉色是愛情的象徵，有著粉色基調的「Pink Lady」（紅粉佳人）不僅顏色美艷、誘惑迷人，而且芳香順滑、酸甜可口，尤其受到女性喜愛，希望能為自己帶來愛情。本期法拉盛 「江南」餐廳調酒師就帶大家製作「Pink Lady」，讓「佳人」不再在水一方，而是近在眼前、近在身邊。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

材料：

適量冰塊，1小杯琴酒（Gin），1顆雞蛋 ，適量紅色石榴糖漿，半顆新鮮檸檬，適量乾花瓣

作法：

1，將冰塊裝進馬丁尼（Martini）酒杯，讓杯子降溫

1，將冰塊裝進馬丁尼（Martini）酒杯，讓杯子降溫。

2，把琴酒倒入搖酒壺，半顆新鮮檸檬擠汁、滴進壺中

2，把琴酒倒入搖酒壺，半顆新鮮檸檬擠汁、滴進壺中。

3，加入適量紅色石榴糖漿

3，加入適量紅色石榴糖漿。

4，把雞蛋的蛋黃和蛋清分離，僅將蛋清倒入搖酒壺中

4，把雞蛋的蛋黃和蛋清分離，僅將蛋清倒入搖酒壺中。

5，充分搖晃，讓蛋清發泡，再過濾、裝進預先冰好的杯子

5，充分搖晃，讓蛋清發泡，再過濾、裝進預先冰好的杯子。

6，用乾花瓣點綴，即可飲用

6，用乾花瓣點綴，即可飲用。

小貼士：

提前裝冰、給杯子降溫，有助於讓調好的酒達到理想溫度；因為酒中含有的蛋清較難與其他材料混合，所以需要充分搖晃；搖晃時手掌不要緊貼搖酒壺，避免手溫會透過搖酒壺讓酒味變淡；盡力搖晃到產生豐富的泡沫和質感，泡沫是這款酒的精華之處。

發源於荷蘭的琴酒以杜松子作為主要的原料，最初是醫用，後來流傳到英國，經工業革命時期的蒸餾機釀造出乾琴酒（Dry Gin），再傳入美國 ，進行二次蒸餾，被大量使用於調製雞尾酒，逐漸成為最經典的基酒之一。而在以琴酒作為基酒的雞尾酒中，最被大家所熟知的就是馬丁尼。

很多人喜歡琴酒清爽的味道，殊不知杜松子還有很多健康功效，比如舒緩咳嗽，促進血液循環和心臟健康，治療慢性疼痛、對抗關節炎等炎症，代謝體內有害毒素和細菌等。

（圖片皆由作者提供）