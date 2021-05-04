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川七料理3道

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川七小炒
川七小炒

野生植物川七可以做為蔬菜食用，生命力很茂盛，經過寒冷的冬天依然屹立不搖。川七含有維生素A，對視力保健有助益，並有改善血糖，提高免疫力的作用。

川七小炒

材料：川七、冷凍玉米粒、枸杞、水。

調味料：葡萄籽油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.川七洗淨，切小塊；冷凍玉米粒，置於室溫；枸杞洗淨，備用。

2.取炒鍋，置於爐火上，於鍋中倒入川七、玉米粒和水，稍做攪拌，蓋上鍋蓋燜煮。

3.兩分鐘後，掀開鍋蓋，加入枸杞，以葡萄籽油、黑胡椒和鹽調味，充分攪拌，菜肴熟了且入味，即可盛盤。

川七豆腐

川七豆腐
川七豆腐

材料：川七、胡蘿蔔、豆腐、水。

調味料：麻油、黑胡椒、鹽、醬油。

作法：

1.川七洗淨，切小段；胡蘿蔔洗淨，去皮切小塊；豆腐，切小塊，備用。

2.取炒鍋，置於爐火上，倒入川七、胡蘿蔔和水，充分拌炒，蓋上鍋蓋。

3.兩分鐘之後，加入豆腐，並以麻油、黑胡椒、鹽和醬油調味，繼續拌炒。

4.菜肴炒熟且入味，即可盛起。

川七素肉燥

川七素肉燥
川七素肉燥

材料：川七、素肉末、水。

調味料：葡萄籽油、麻油、黑胡椒、五香粉、鹽、醬油。

作法：

1.川七洗淨，切小段；素肉末洗淨，浸泡30分鐘，汆燙後瀝乾水分，備用。

2.取炒鍋，置於爐火上，於鍋中倒入適量的葡萄籽油，待油熱後放入汆燙過的素肉末，不時攪動拌炒約5分鐘，盡量將水分炒乾。

3.以麻油、黑胡椒、五香粉、鹽和醬油調味，繼續拌炒，再加入川七和水，充分攪拌均勻，菜肴熟了且入味，即可盛起。

川七素肉燥材料
川七素肉燥材料

川七素肉燥材料
川七素肉燥材料

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