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燕麥新吃法 甜鹹都好味

文、圖／摘自《好想吃喔！燕麥的美味新吃法》
燕麥軟餅乾。（圖：高寶出版提供）
燕麥軟餅乾。（圖：高寶出版提供）

一天當中何時最適合吃燕麥？燕麥含有豐富的膳食纖維，可以在一天的開始當成早餐，也很適合用來替代晚餐。

燕麥軟餅乾

材料：

燕麥片100克、燕麥粉40克、香蕉1根、甜菊糖20克、葡萄籽油15～20克（或花生醬）、肉桂粉1/2小匙、泡打粉1/8小匙、香草精1/2～1/4小匙（可省略）。

推薦這些配料：

巧克力碎片、堅果類、果乾。

作法：

1.將香蕉放入碗中壓碎。

2.將配料以外的所有材料放入碗中，攪拌均勻後，加入配料稍微混合。

3.將烤盤鋪上料理紙，用冰淇淋挖勺（或湯匙）挖起麵糰，以5公分的大小鋪在烘焙紙上。

4.用挖勺挖起麵糰後，一定要用力壓平。

5.放入預熱338℉的烤箱中，烤約20～25分鐘，烤至變成黃褐色，表面些許裂開的狀態。

【用氣炸鍋代替烤箱製作】

進行到步驟3時，將麵糰放入氣炸鍋中，並緊緊壓平麵糰，使其厚度為0.5公分。先以320℉烤10分鐘，翻面後再烤5～8分鐘，直到呈現黃褐色為止。

花椰菜蝦仁燕麥粥

花椰菜蝦仁燕麥粥。（圖：高寶出版提供）
花椰菜蝦仁燕麥粥。（圖：高寶出版提供）

材料：

燕麥片30克、花椰菜50克（約1/6顆）、去殼蝦50克（或魷魚、鮪魚等其他海鮮）、水3/4杯（150毫升）、芝麻油1/4小匙、鹽少許、胡椒粉少許。

推薦這些配料：

海苔絲、芝麻粒、蔥花。

作法：

1.將花椰菜切小塊，去殼蝦泡入冷水中解凍。

2.將水倒入鍋中，以大火煮滾後，放入燕麥片邊煮邊攪拌，約煮3～5分鐘。

3.再次煮滾後，放入花椰菜、去殼蝦、胡椒粉，以中火煮5～8分鐘，中間不時攪拌，直到變濃稠為止。

4.淋上芝麻油、鹽，再加入想要的配料混合品嘗。也很適合搭配辣辣的市售「是拉差辣椒醬」或辣醬。

燕麥洋蔥醬

燕麥洋蔥醬。（圖：高寶出版提供）
燕麥洋蔥醬。（圖：高寶出版提供）

材料：

燕麥粉10克、葡萄籽油（或奶油）1大匙、洋蔥末1/4顆（50克）、蒜末1大匙、低脂牛奶1/2杯（100毫升）、水1/2杯（100毫升）、鹽1/2小匙、胡椒粒磨碎少許。

作法：

1.將葡萄籽油倒入鍋中，以小火熱鍋。

2.將燕麥粉分3次加入步驟1鍋中，以中火煮2～5分鐘，為了不使燕麥粉結塊，一邊要持續攪拌，直到變成重奶油狀態為止。

3.放入洋蔥末、蒜末、低脂牛奶、水，用大火煮滾後，再轉成中火，邊攪拌邊煮10～15分鐘，直到變濃稠為止。

4.轉小火，加入鹽、胡椒調味，再邊攪拌邊煮3～5分鐘，完成後冷卻備用。

【燕麥洋蔥醬怎麼吃？】

．炸物沾醬

．奶油醬義大利麵醬汁

．奶油醬燉飯醬汁

．沾麵包吃

燕麥教室

Q.一天當中何時最適合吃燕麥？

不用訂定特別的時間，由於含有豐富的膳食纖維，可以在一天的開始當成早餐，此外，簡單地吃也能維持飽足感，也很適合用來替代晚餐，如果要當成晚餐的話，最好分量稍微減少為佳。

Q.一天可以吃多少分量的燕麥呢？

如果是為了減肥或改善飮食習慣，要注意的就是「該吃多少」。剛開始吃燕麥時，推薦一餐從30克開始，由於每個人對於飽足感的感受不同，再加以調整。如果一開始就吃太多，攝取過多的纖維質，可能會出現腹瀉的症狀，需要特別注意。之後，假使消化順暢、腸胃也沒有不適的話，再慢慢增加分量，但最多不要超過50克。

Q.未經烹調的燕麥片可以直接吃嗎？

經過蒸煮、碾壓過程的燕麥片，直接吃雖然沒什麼問題，但大顆粒、粗澀且沒有水分的燕麥片，其實並不容易吞嚥，因此，還是做成美味的料理再享用吧。

書名：好想吃喔！燕麥的美味新吃法 作者：朴泫柱 譯者：黃薇之 出版社：...
書名：好想吃喔！燕麥的美味新吃法 作者：朴泫柱 譯者：黃薇之 出版社：高寶

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