杏鮑菇蒜炒雞肉片

杏鮑菇味道鮮美、個頭大，素有「平菇王」的美號。它含有豐富的蛋白質、膳食纖維和多種礦物質，是一種營養價值極高的食用菌。黃甜椒則有豐富的維他命C，也可以降低膽固醇和預防心血管疾病 。將兩者和雞肉片一起蒜炒，既美味又營養豐富，是一道下飯好菜。

材料：

雞胸肉1/2個、杏鮑菇4根、黃甜椒1顆、蒜粒數個、油3湯匙。

拌雞調料：

料酒2茶匙、醬油1湯匙、太白粉和胡椒粉各少許。

炒菜調味料：

料酒1湯匙、醬油2湯匙、胡椒、麻油和糖各少許。

杏鮑菇蒜炒雞肉片材料

作法：

1.杏鮑菇洗淨瀝乾後，斜切成薄片，置碗中備用。

2.蒜剝皮，切粒；黃甜椒用刀對切開，先將頭部的綠蒂切除，再將中間的籽和白色的內莖去除，切丁備用。

3.雞肉用刀斜切成片，加入拌雞調料，用手抓拌一下，醃約20分鐘。

4.起油鍋，開大火，加2湯匙油，鍋熱後加入1茶匙蒜粒，爆香後續加入雞片，迅速翻炒；見肉色變白後，取出放入碗中備用。

5.油鍋洗淨，重新再起一油鍋，開大火並加1湯匙油，鍋熱後爆香剩餘蒜粒。先加入黃甜椒炒數下，續放鮑菇、炒菜調味料繼續翻炒，蓋上鍋蓋燜2分鐘。最後開鍋蓋，加入事先炒至半熟的雞肉片拌炒，即可起鍋裝盤。杏鮑菇咬起來很有彈性，和雞肉、黃甜椒一起入口，配上白飯非常好吃。

小叮嚀：

調味料視個人喜好，可隨意增減。