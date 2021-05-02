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韓式炸雞

項月華
韓式炸雞
韓式炸雞

炸雞屬於一種快餐食品，隨著「韓流」風行之後，「韓式炸雞」逐漸流行並演變成一種美食文化，它透過秘製炸雞醬料征服了人們的味蕾，成為南韓大街小巷非常喜愛的解饞美食。

尤其炸雞與啤酒搭配，使南韓又添加了一個新的標籤，來自世界各地的遊客們都將炸雞和啤酒列入了必食清單之中。以下分享如何製作甜辣口味的韓式炸雞。

材料：

雞小腿1000克（10根）。

雞腿醃料：

牛奶100克、玉米粉50克、鹽1湯勺、白胡椒1/2湯勺。

雞腿炸粉：

番薯粉30克、麵粉30克。

甜辣醬料：

韓式辣椒醬3湯勺、番茄醬2湯勺、蜂蜜1湯勺、生抽1/2湯勺、蒜瓣3枚、檸檬汁少許、白芝麻少許、水少許。

辣醬
辣醬

作法：

1.雞腿洗淨，用餐巾紙吸乾水分，取一有蓋容器，把醃料與雞腿放入一起拌勻後進行醃製，並將其放入冰箱內冷藏5小時。

用牛奶、玉米粉、鹽、白胡椒醃製雞腿。
用牛奶、玉米粉、鹽、白胡椒醃製雞腿。

醃製好的雞腿與甜辣醬料
醃製好的雞腿與甜辣醬料

2.將番薯粉和麵粉混合拌勻，取出醃製好的雞腿，均勻地裹上炸粉，用手把粉壓實，使其不易脫落。

3.鍋中加油，待油溫八成熱時，放入雞腿炸，邊炸邊翻動雞腿，使其受熱均勻。火候調在中火，不宜太猛；約炸至12分鐘左右，雞腿呈現金黃色基本成熟時，即可出鍋。

4.把火調大，讓油溫升高，再把雞腿放入複炸約半分鐘，使其外皮更酥脆，即可出鍋。

5.蒜瓣切細末。在炸雞的鍋中留些底油，把蒜末放入炒香，再把甜辣醬料全部放入鍋中炒勻，然後把炸好的雞腿放入一起調拌均勻，撒上白芝麻即可裝盤。

小叮嚀：

炸雞請趁熱享用，則更顯其絕佳風味和特色。

韓式炸雞
韓式炸雞

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