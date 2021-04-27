植物肉丸湯麵

一小盒植物肉，價錢並非便宜，若想發揮較大的效用，製作成植物肉丸來調理菜肴，個人認為是一種滿好的選擇。

植物肉丸湯麵

材料：

植物肉、白蘿蔔、美生菜、胡蘿蔔、義大利 麵、水。

調味料：

葡萄籽油、東炎醬。

植物肉丸 植物肉丸湯麵材料

作法：

1.取適量的植物肉，搓成丸子狀；白蘿蔔、胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；美生菜洗淨，切小段備用。

2.湯鍋加水，置於爐火上，水沸騰後放入義大利麵條，並以夾子或筷子不停地攪拌，勿使沾黏於鍋底，待麵條煮熟，撈起瀝乾水分，備用。

3.湯鍋中，倒入白蘿蔔、胡蘿蔔和水，置於爐火上烹煮。

4.白蘿蔔八分熟，放入植物肉丸和美生菜，稍做攪拌，繼續燉煮。

5.菜肴熟了，加入葡萄籽油和東炎醬，充分攪拌均勻，煮一分鐘之後，放入煮熟的義大利麵條，上下翻動，使麵條與湯汁融合，即可熄火起鍋。

墨西哥 青椒炒鷹嘴豆

墨西哥青椒炒鷹嘴豆

材料：

墨西哥青椒(Pasilla Peppers)、胡蘿蔔、鷹嘴豆、豆乾、水。

調味料：

葡萄籽油、醬油。

墨西哥青椒炒鷹嘴豆材料

作法：

1.墨西哥青椒對半切，去籽洗淨；胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；鷹嘴豆洗淨，浸泡8小時，瀝乾水分；豆乾洗淨，切丁，備用。

2.取電鍋內鍋，放入鷹嘴豆和水，以電鍋蒸煮。待電鍋開關跳起來，15分鐘後，取出鷹嘴豆，備用。

3.蒸煮鷹嘴豆的湯汁，非常鮮美，有素雞湯的美譽，可以直接飲用，或做為湯麵的湯底。

4.取炒鍋，置於爐火上，於鍋中倒入葡萄籽油，待油熱，加入胡蘿蔔、鷹嘴豆和水，拌炒兩分鐘。

5.倒入墨西哥青椒和豆乾，並以醬油調味，拌炒均勻，繼續烹煮。

6.菜肴熟且入味，即可盛盤。

炒高麗菜

炒高麗菜

材料：

高麗菜、胡蘿蔔、西洋芹、水。

調味料：

麻油、鹽、黑胡椒。

作法：

1.胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；西洋芹、高麗菜洗淨，切小塊，備用。

2.取炒鍋，於鍋中放入高麗菜、胡蘿蔔、芹菜和水，置於爐火上烹煮。

3.高麗菜八分熟，以麻油、鹽和黑胡椒調味，充分攪拌均勻。

4.菜肴熟了，即可盛起。