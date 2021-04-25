新加坡美食叻沙

新加坡 是舉世公認的美麗花園城市，而當地的美食 更是讓人讚不絕口，給我留下了深刻的印象。這次向大家推薦一款具有濃郁東南亞風味的湯粉－－叻沙。

叻沙一詞源於古印度梵文的「Laksha」，意為數量非常多。早期在東南亞的中南半島西部及馬來群島一帶的居民，經過歷代相傳和改進，逐漸發展出由各種香料、海鮮和米粉組成的混合料理。它將不同的味道交織融合，形成當今頗為流行的美食「叻沙」。

叻沙有很多不同料理手法，不同族群和地方對於叻沙的味道也有很大差異。一般來說馬來西亞和新加坡華人所指的叻沙，多為咖哩叻沙，它的特色是加入椰奶，湯頭口感醇厚香濃，再加入雞蛋 、鮮蝦和豆芽等各種配料，使這碗米粉的味道更為豐富，其金黃綿柔的鮮美湯汁帶來了難以言喻的味蕾享受。

由於叻沙醬的調製需要多種香料，作法較複雜，所以我推薦使用現成的叻沙醬作湯底。

來碗湯粉，食欲大增，難怪這款咖哩叻沙被赫芬頓郵報(The Huffington Post)評選為人生必嘗的世界十大美食之一。

材料：（1人份）

米粉100克、鮮蝦3個、魚丸3個、豆腐泡3～4個、雞蛋1個、豆芽少許、洋蔥1/2個、叻沙醬3湯勺、椰奶2湯勺、清雞湯1罐、芝麻油和米酒少許。

叻沙材料

作法：

1. 將蝦洗乾淨，開背去除蝦線。鍋內放一碗水燒開後，放入蝦和少許米酒去腥，煮一分鐘左右，撈起備用。

2.將豆芽、魚丸和豆腐焯一下水，洋蔥切丁，雞蛋煮熟去殼切成兩半，均備用。

3.鍋中加水煮開後放入米粉，開中火大約煮7～8分鐘，可根據軟硬喜好適當調整烹煮時間，撈起放入碗內，淋上少許芝麻油拌勻。

4.鍋加熱放入少許油，放入洋蔥丁煸炒片刻，再放入叻沙醬炒勻，最後放入清雞湯和椰奶煮2～3分鐘，完成湯底。

5.米粉碗內放入所有配料食材，將熱氣騰騰的湯底澆淋在食材上，一碗風味十足的快手湯粉大功告成，就可以開吃了。

小叮嚀：

現成的新加坡叻沙醬在很多華人超市能買到。叻沙的配料食材，根據個人口味喜好，亦可選用不同的時令海鮮。