清炒蘆筍

春天的蘆筍清脆甜美，趁它鮮嫩可口時，買上兩把，不論清炒或配上深海鮮干貝滋味都很美妙。

清炒蘆筍

雖是清炒，但可利用家中現有的鹹鮮，例如香腸、臘肉或鹹肉片（Bacon)，藉此引出蘆筍本身新鮮的香甜。

材料：

新鮮蘆筍1把（約1磅）、臘肉少許、橄欖油1湯匙、鹽少許。

作法：

1.蘆筍去掉粗老的莖，切斜薄片；臘肉切薄片或小粒，備用。

2.炒鍋溫油，將臘味過油炒熟盛盤備用。

3.將蘆筍片倒入炒鍋中，快炒幾下，落少許鹽後和臘味合炒，即刻起鍋進食，品嘗新出蘆筍的清香鮮脆。

干貝佐蘆筍

干貝佐蘆筍

材料：

新鮮深海干貝1磅、蘆筍1磅、橄欖油1湯匙、白酒1/2杯、蘋果 醋1/2杯、無鹽奶油4湯匙、鹽、胡椒粉少許。

作法：

1.蘆筍、干貝洗淨，以紙巾抹乾。

2.炒鍋溫油，煎干貝前先在上頭撒少許的鹽及胡椒粉，每面約煎3分鐘、共六分鐘至金黃香脆（視干貝的大小厚度而增減時間），裝入盤中備用。

3.同時將蘆筍在另一煮鍋中燙熟（熟度視各家的愛好而定），至少汆燙10秒，最長至2、3分鐘就能取出，備用。

4.在方才炒干貝的鍋中倒入白酒、醋及切片的奶油煮成白醬，再倒入蘆筍稍浸煮入味。最後連汁一起盛入盤中，深海干貝的肉厚實多汁、甜美無比，配上新鮮的蘆筍無比美味。