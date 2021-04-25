我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿學區亂象 金山華人成立家長諮詢委員會

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

涼拌爽口紫甘蘭

馮小炬
涼拌紫甘藍
涼拌紫甘藍

在食物界，有營養之物不一定十分美味，紫甘藍就是其一。因為質地結實，味道辛辣生澀，所以烹調方式就顯得格外重要。烹煮時要盡量避免營養流失，又要吃起來口感宜人，除去生澀之味，調味此刻就發揮了關鍵作用。

酸、辣、甜、鹹、香中，酸辣是最開胃的。這款涼拌紫甘藍就是充分利用了「酸辣」而成，非常下飯。

材料：

紫甘藍1/2顆、小白蘑菇1把、紅、綠色小米椒3至5根、炒香的芝麻1把、小蔥2株、大蒜若干瓣。

調料：

陳醋2勺、醬油2勺、白糖1勺、蠔油1勺、細鹽少許、植物油50毫升。

紫甘藍切絲。
紫甘藍切絲。
白蘑菇洗淨，焯水備用。
白蘑菇洗淨，焯水備用。

作法：

1.紫甘藍去老葉，洗淨對半切開，切絲。

2.蔥切碎，蒜用刀背拍扁後切碎，小米椒切小段。

3.小白蘑菇洗淨入開水汆燙後，再煮一會兒，撈出瀝乾備用。

4.將紫甘藍絲放入大碗內，逐次放入焯好瀝乾水分的小蘑菇、蔥蒜碎和辣椒。

5.熱鍋倒入植物油燒至八成熱快速均勻地澆淋在食材上，攪拌均勻。

6.放入所有調料和芝麻拌勻。一碗色彩鮮豔，香氣撲鼻的涼拌紫甘藍呈現在眼前。吃上一口，酸辣鮮香滑，讓紫甘藍的生澀消失無蹤。

1.調料食材切碎，豐富口感
1.調料食材切碎，豐富口感
2.將紫甘藍絲與焯好瀝乾水分的小蘑菇、蔥蒜碎、辣椒。
2.將紫甘藍絲與焯好瀝乾水分的小蘑菇、蔥蒜碎、辣椒。
3.潑入熱油，續倒入調味料拌勻。
3.潑入熱油，續倒入調味料拌勻。

小叮嚀：

1.紫甘藍切絲後也可用鹽水浸泡半小時，撈出瀝乾水分後再用。  

2.如要口感更加豐富，配料中也可加入金針菇和泡發後煮熟的黑木耳一起涼拌。

3.涼拌食品的衛生要嚴格把關，大蒜和醋都有較強的殺菌作用，故不可缺。

小米

上一則

雞肉驚見黃色不明物體 專家曝：「生前行為」造成

下一則

香甜春日特飲 雞尾酒「白月光」 教您動手調

延伸閱讀

家常美味 三鮮鍋巴

家常美味 三鮮鍋巴
茄汁大蝦

茄汁大蝦
​黃瓜素肉燥套餐

​黃瓜素肉燥套餐
超想去…任天堂樂園開幕 真人版瑪利歐來了

超想去…任天堂樂園開幕 真人版瑪利歐來了

熱門新聞

一名網友PO文提到，他發現其實Buffet有很多地雷，料理中可能潛藏一些會讓人「速飽」的食物，於是他就詢問網友「Buffet絕對不會吃的東西？」示意圖／ingimage

Buffet絕不會吃的東西有哪些？網友分析這幾類超易飽

2021-04-18 02:52
網友到好市多買了一盒油花分布均勻的無骨牛小排。取材自臉書

好市多牛排份量太大 分裝加「秘密好物」保存更久

2021-04-24 01:52
一名網友發文爆料在好市多購買的烤雞「翅膀飛走了」，貼文引起大票網友回覆。圖／取自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」

買好市多烤全雞 打開包裝愣住「翅膀飛走了」

2021-04-21 12:52
民眾買雞肉發現有部分呈現黃色，求救網友。（取材自臉書@Costco好市多商品經驗老實說）

雞肉驚見黃色不明物體 專家曝：「生前行為」造成

2021-04-24 23:15
一名網友發文詢問「如何讓豆漿迸出新滋味」，貼文釣出大票網友留言回覆。（圖片取材自ingimage）

豆漿喝膩了求新配方 網推薦：加這些可鹹可甜

2021-04-19 01:45
日式冷麵。（記者杜建重／攝影）

麵麵俱到 美味又健康

2021-04-22 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓

嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓
衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差

衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差
妻逛好市多想連吃披薩、濃湯、果汁 夫妙回：我餵豬嗎

妻逛好市多想連吃披薩、濃湯、果汁 夫妙回：我餵豬嗎
接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好
亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危

亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危