涼拌紫甘藍

在食物界，有營養之物不一定十分美味，紫甘藍就是其一。因為質地結實，味道辛辣生澀，所以烹調方式就顯得格外重要。烹煮時要盡量避免營養流失，又要吃起來口感宜人，除去生澀之味，調味此刻就發揮了關鍵作用。

酸、辣、甜、鹹、香中，酸辣是最開胃的。這款涼拌紫甘藍就是充分利用了「酸辣」而成，非常下飯。

材料：

紫甘藍1/2顆、小白蘑菇1把、紅、綠色小米 椒3至5根、炒香的芝麻1把、小蔥2株、大蒜若干瓣。

調料：

陳醋2勺、醬油2勺、白糖1勺、蠔油1勺、細鹽少許、植物油50毫升。

紫甘藍切絲。 白蘑菇洗淨，焯水備用。

作法：

1.紫甘藍去老葉，洗淨對半切開，切絲。

2.蔥切碎，蒜用刀背拍扁後切碎，小米椒切小段。

3.小白蘑菇洗淨入開水汆燙後，再煮一會兒，撈出瀝乾備用。

4.將紫甘藍絲放入大碗內，逐次放入焯好瀝乾水分的小蘑菇、蔥蒜碎和辣椒。

5.熱鍋倒入植物油燒至八成熱快速均勻地澆淋在食材上，攪拌均勻。

6.放入所有調料和芝麻拌勻。一碗色彩鮮豔，香氣撲鼻的涼拌紫甘藍呈現在眼前。吃上一口，酸辣鮮香滑，讓紫甘藍的生澀消失無蹤。

1.調料食材切碎，豐富口感 2.將紫甘藍絲與焯好瀝乾水分的小蘑菇、蔥蒜碎、辣椒。 3.潑入熱油，續倒入調味料拌勻。

小叮嚀：

1.紫甘藍切絲後也可用鹽水浸泡半小時，撈出瀝乾水分後再用。

2.如要口感更加豐富，配料中也可加入金針菇和泡發後煮熟的黑木耳一起涼拌。

3.涼拌食品的衛生要嚴格把關，大蒜和醋都有較強的殺菌作用，故不可缺。