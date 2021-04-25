香甜春日特飲 雞尾酒「白月光」 教您動手調

「白月光」口感綿密、氣味香甜。（記者劉大琪／攝影）

或許每個人的心裡，都住著這樣一道「白月光」，望而不及、愛而不得。殊不知打消你所有的耿耿於心、念念不忘，一杯口感綿密、氣味香甜的雞尾酒，就可以做到。

法拉盛 主打融合菜的「江南」餐廳調酒師，本期就帶大家製作由Kloey Gao調配的雞尾酒「白月光」，在這生機勃勃、欣欣向榮的春季，重新撒播希望的種子、孕育可期的明日。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

材料：

適量冰塊，1小杯原味伏特加，1顆雞蛋 ，適量養樂多，1片乾檸檬

1.在搖酒壺中加入冰塊。（圖由作者提供）

2.將伏特加、養樂多等材料倒入搖酒壺。（圖由作者提供）

作法：

1，將冰塊、伏特加、養樂多，倒入搖酒壺中

2，把雞蛋的蛋黃和蛋清分離，僅將蛋清倒入搖酒壺中

3，充分搖晃，讓蛋清發泡，再過濾、裝杯

4，插入乾檸檬點綴，即可飲用

3.把蛋黃和蛋清分離，僅將蛋清倒入搖酒壺。（圖由作者提供）

4.充分搖晃，讓蛋清發泡。（圖由作者提供）

小貼士：

搖酒壺的冰塊要加足，從而讓酒、養樂多和蛋清完全混合；因酒中含有蛋清，所以充分搖晃是調製的關鍵，蛋清也會讓酒的口感更加綿密香甜；檸檬可以中和蛋清的味道，照顧對氣味較敏感的人；調好的酒應盡快飲用，久置容易讓蛋清的味道變更濃。

5.過濾、裝杯。（圖由作者提供）

伏特加可以使用市面上常見的Absolut Vodka，相較其他烈酒，伏特加更百搭、適合作為基酒，搭配果汁或者碳酸飲料都不突兀，尤其對剛接觸調酒的人來說，是在家裡簡易調酒、男女都愛的好選擇。