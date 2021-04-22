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麵麵俱到 美味又健康

文／記者魏妤庭、太陽臉
日式冷麵。（記者杜建重／攝影）
日式冷麵。（記者杜建重／攝影）

這幾道麵食不僅備料簡單，輕鬆就能買好食材，作法也不複雜。冰箱裡有什麼食材都可以下鍋一起煮，方便省時。

日式冷麵

材料：中式勁麵。

調味料：昆布、柴魚、醬油、味醂皆適量。

作法：

1.準備好一鍋熱水以及冷水。

2.中式勁麵汆燙後，以沸水煮45秒至麵體散開即可起鍋。

3.泡入冷水中冷卻後撈起，瀝乾放入竹簾上備用。

4.將已經備好的日式醬汁材料混合，放入鍋內後煮，煮開即可熄火，等待醬汁冷卻之後，再放入冰箱內備用。

5.待中式勁麵以及醬汁皆冷卻後，麵條放入日式醬汁中，吸取均勻後即可直接食用。

小叮嚀：

除了直接吃中式勁麵配醬汁外，也可以依照個人喜好搭配其他當季蔬菜，或是肉片、蛋絲、海苔絲等，能讓冷麵風味及層次更佳。

鍋燒麵

鍋燒麵。（圖：皇冠提供）
鍋燒麵。（圖：皇冠提供）

材料：

冷凍烏龍麵1包、冷凍花枝條（或油豆腐）2～3個、大白菜2片、木耳和鴻喜菇隨意、雞骨高湯或昆布柴魚高湯、海鹽、淡色醬油、味醂、泡軟切碎的海帶芽、菠菜或其他綠色葉菜幾片、雞蛋、蔥、唐七味（日式辣椒粉，可省）。

作法：

1.麵條無須解凍，直接置於單人份土鍋（砂鍋）中，依序加進花枝條（或油豆腐）、大白菜、木耳、鴻喜菇，舀入高湯，開中火煮滾，轉小火再煮四、五分鐘。

2.加一點白醬油、味醂和海鹽調味，加進快煮海帶芽和菠菜，續煮片刻。

3.打個雞蛋下鍋，撒點蔥花，也可以加點唐七味（日式香料辣椒粉），上桌。

變化做法：

家中有韓式泡菜時，我會用泡菜代替大白菜，同時加一點板豆腐和洋蔥絲進鍋中；韓式泡菜和豆腐、洋蔥味道頗搭。

日式烏龍麵

日式烏龍麵。（圖：太陽臉提供）
日式烏龍麵。（圖：太陽臉提供）

材料：

烏龍麵、雞高湯、蝦、蛤蜊、魚板和火鍋料。

作法：

1.先處理蝦和蛤蜊，蝦剪去頭和尾部的尖刺及長鬚、去腸泥（大部分的小吃店都不會幫客人處理長鬚和腸泥，吃起來很惱人），蛤蜊吐完沙用鹽水把外殼洗淨。

2.煮高湯，把雞高湯加等量的水煮開。

3.高湯內下蛤蜊，煮滾後把烏龍麵、蝦、香菇、青菜、豬肉片、胡蘿蔔、魚板、火鍋料放入同煮，煮滾後可以再打一顆蛋，色香味、營養俱全。

炒烏龍

炒烏龍。（圖：太陽臉提供）
炒烏龍。（圖：太陽臉提供）

材料：

烏龍麵、油適量、蒜末、蔥白、香菇絲、洋蔥絲、胡蘿蔔片、火鍋豬肉片、魚板、蔥綠、辣椒。

調味料：

醬油、米酒、糖、烏醋適量。

作法：

1.作法其實跟一般台式炒麵差不多，首先將烏龍麵拉散，可以用熱水燙軟，等一下炒時會比較快入味。

2.起油鍋，先爆香蒜末、蔥白和香菇絲，再下洋蔥絲、胡蘿蔔片、火鍋豬肉片、魚板同炒。

3.續下烏龍麵，加入用醬油、米酒、糖調好的醬汁同燒，起鍋前淋上一點烏醋、蔥綠和辣椒拌炒即可。

雞蛋

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