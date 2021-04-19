為自己做飯 樂在自煮生活

烤肋排。（圖：太陽臉提供）

番茄義大利 麵，是獨居者最好朋友，一早一不小心工作到午後，外面餐廳都已打烊，用冰箱常備的番茄和義大利麵，就能餵飽自己。又如一不小心買太多炸蝦等炸物，不妨留一、兩種來做「白醬鮮蝦歐姆蛋」。

不想吃多時，不妨來道模仿咖啡 廳的早午餐「瑞可達起司沙拉」。不過，自己做飯很好，採買現成調味醬料還是要注意成分。

烤肋排

材料（1人份）：

肋排2截、鹽和黑胡椒粉適量、洋蔥、玉米、胡蘿蔔、馬鈴薯等蔬菜、蜂蜜或麥芽糖。

烤肉醬材料：

洋蔥、番茄、蒜頭、番茄醬、黑胡椒粉、醬油少許、糖與檸檬汁適量。

作法：

1.肋排先用叉子插出許多小孔，用鹽和黑胡椒粉塗抹均勻，放入密封袋或用保鮮膜包起來，入冰箱醃漬一晚。

2.製作烤肉醬：將洋蔥和番茄切小丁、蒜頭切末，跟番茄醬、黑胡椒粉、少許醬油、糖、檸檬汁一起熬煮。

3.在肋排表面刷上一層烤肉醬，烤盤鋪上切塊的洋蔥、玉米、胡蘿蔔、馬鈴薯等蔬菜，再放上肋排，用錫箔紙包住烤盤，先以上下火320℉低溫烤一個半小時。

4.待肋排已軟熟但外表還沒上色，把烤盤上的肉汁拌入烤肉醬內，再加入蜂蜜或麥芽糖一起煮，刷在肋排上，不蓋錫箔紙用大火410℉續烤，反覆刷醬烘烤到表面焦糖化上色即可。

焗烤蝦

焗烤蝦。（圖：太陽臉提供）

材料（1人份）：

蝦、鹽、白胡椒粉、蒜末、洋蔥丁、奶油、起司條。

作法：

1.將蝦子清洗後用廚房剪刀剪去鬚和腳，從背部剖開剔去腸泥。

2.蝦平鋪於烤盤，撒上鹽和白胡椒粉。

3.將蒜末和洋蔥丁用奶油炒香，放在蝦肉上，再撒上起司條，入烤箱用上下火392℉烤到起司融化就能上菜。

瑞可達起司沙拉

瑞可達起司沙拉。（圖：皇冠提供）

材料（1人份）：

水耕蔬菜（紫色萵苣、奶油萵苣、菊苣等）2把、瑞可達起司（Ricotta cheese）4大匙、蔓越莓果乾1大匙、堅果類（杏仁片、腰果等）1大匙。

沙拉醬材料：

巴薩米克沙拉醬（巴薩米克醋）1小匙、橄欖油2大匙、芥末籽醬1/2小匙、寡糖1小匙、鹽巴少許、胡椒粉少許。

作法：

1.將沙拉醬的材料全都放進小碗裡混合。

2.蔬菜洗淨後瀝乾水分，撕成適口的大小後和堅果、蔓越莓、瑞可達起司一起裝進碗裡，最後搭配步驟1的沙拉醬一起擺盤。

番茄義大利麵

番茄義大利麵。（圖：皇冠提供）

材料（1人份）：

義大利麵1人份（用手抓取時約10元硬幣寬度）、大番茄1顆（小的則用2顆）、羅勒葉6片、義大利巴西里少許（可用巴西里粉代替或省略）、蒜末1/2小匙、橄欖油1大匙（可依喜好添加）、鹽巴少許、胡椒粉少許。

作法：

1.將番茄、羅勒、巴西里切成約5至7公厘的粗丁狀。

2.鍋子放入水和鹽巴煮滾，放入義大利麵煮8分鐘左右。

3.將步驟1的材料和蒜末、橄欖油、鹽巴、胡椒粉都放進碗裡混合，加入步驟2煮好的麵條。

4.將步驟3的材料仔細拌勻後盛盤，可依據自己的喜好再撒上橄欖油、帕瑪森起司。

白醬鮮蝦歐姆蛋

白醬鮮蝦歐姆蛋。（圖：皇冠提供）

材料（1人份）：

市售炸蝦1尾（可用冷凍製品或其他吃剩的炸物代替）、義大利麵用白醬1/3瓶（150g）、白飯2/3碗、雞蛋 2顆、花椰菜1/6顆、紅色甜椒1/3個、青陽辣椒1條、菇類100克（香菇、洋菇、杏鮑菇等）、大蒜2瓣、食用油適量、鹽巴少許、胡椒粉少許。

作法：

1.將花椰菜、甜椒、青陽辣椒切細丁；菇類切成適口的大小；大蒜切片；蝦子炸成金黃色備用。

2.熱鍋，放入花椰菜、甜椒拌炒後，加入白飯炒至適當的軟硬度，接著以鹽巴和胡椒粉調味。

3.在碗裡打散雞蛋，用鹽巴調味，倒入以小火燒熱的鍋子裡，煎成圓形。

4.雞蛋熟了之後移到盤子上，放上步驟2的飯，折成一半。

5.熱鍋，倒一大匙油，放入大蒜炒至透明，接著加入菇類、青陽辣椒炒至變色，再加入白醬一起煮。

6.將煮滾的醬料淋在步驟4的盤子上，鋪上步驟1的蝦子就完成了。