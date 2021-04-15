全家一起做點心 變出鹹甜小點

免揉麵包。（圖：太陽臉提供）

全家一起大小一起做點心，在家烘焙、自製麵包，吃起來安心又無負擔。

千層派皮作業程序「看起來」很複雜，其實一回生、二回熟。尤其做多一點，之後可以變出各種姿態萬千的鹹甜小點。免揉麵包也是個好選擇，不用揉麵糰也不沾手，柔軟中帶有嚼勁，味道不輸手揉麵包，且前置作業只要十分鐘就能完成。

千層派皮

千層派皮。（圖：麥田出版提供）

材料：

中筋麵粉250克、食鹽5克、無鹽奶油63克、水125克、無鹽奶油125克。

作法：

1.把中筋麵粉和鹽、無鹽奶油切小塊後，混合均勻，加入冷水，用手攪拌成糰。

2.用保鮮膜把麵糰包好，放冰箱冷藏約15分鐘。

3.在麵糰中央畫上十字，用手往四方推開，稍微擀平，將軟化的室溫奶油放在十字的中央。

4.按照上、下、左、右的順序，將四邊麵片往中間包覆住奶油，稍微壓一下，再擀成長條狀。

5.擀好的麵糰由上往下折、再由下往上折，折完後將開口朝向左邊。再把麵糰成長條狀，重複一次由上往下折、再由下往上折的動作後，用保鮮膜包好，放進冷凍庫醒麵15至20分鐘。

6.拿出麵糰，撕下保鮮膜，開口朝向左邊，再繼續擀成長條形，然後由上往下折、由下往上折，將麵糰再包住，放入冰箱醒麵約15至20分鐘。

7.最後以同樣的方式再折疊、擀平2次即完成。將麵糰分割成2份，放進冷凍庫保存，使用前一天退冰即可。

牛肝菌火腿酥卷

牛肝菌火腿酥卷。（圖：麥田出版提供）

材料（6-8人份）：

千層派皮1份、義式生火腿2片、匈牙利辣火腿4∼6片、芝麻葉適量、牛肝菌10克（熱水泡軟）、青醬適量、乳酪絲適量。

作法：

1.將派皮擀成一個薄長方形麵片，接著在中央抹上青醬，再撒上乳酪絲、辣火腿和芝麻葉，以及牛肝菌菇、義式生火腿。

2.把周圍派皮切成條狀，然後以左右編織的方式，包覆住所有餡料。

3.在表面抹上蛋汁，撒上鹽和胡椒，放進預熱至428℉的烤箱，烘烤約20分。

迷你普羅旺斯酥派

迷你普羅旺斯酥派。（圖：麥田出版提供）

材料（4人份）：

千層派皮1份、喜好的蔬菜適量、乳酪絲適量、蛋黃適量。

作法：

1.將派皮擀成四方形，切割成4塊正方形的麵片後冷藏。蔬菜切丁炒熟調味後放涼。

2.將麵片對角，在距離邊緣約1公分處，切一個直角，將切完的直角往對向的直角貼齊，以相同步驟完成4片麵片。

3.在麵片四邊塗上蛋汁，撒一層乳酪絲，放上蔬菜，再撒一層乳酪絲，放進預熱至392℉的烤箱，烘烤約20分鐘即可出爐。

自製吐司

吐司材料：

高筋麵粉、糖、鹽、全蛋、溫牛奶 、酵母粉、無鹽奶油。

吐司作法：

1.將高筋麵粉、全蛋、糖、鹽、溫牛奶慢揉成糰，再加入酵母粉和無鹽奶油續揉，第一次發酵1～2小時，取出在桌上按揉麵糰把空氣揉出再擀平。

2.在擀平的麵糰上放上餡料，用了紅豆沙和蔓越莓果乾，左右兩折往中間包起，上面放一些餡料，上下兩折包起後略為整型，放入抹好油的長方形模具中，以上下火338℉烤30分鐘，取出放涼即可。

自製吐司。（圖：太陽臉提供）

免揉麵包

材料：高筋麵粉、酵母、糖、鹽、牛奶或水、沙拉油或融化的無鹽奶油。

配料：綜合堅果或果乾，可依個人喜好口味選擇。

作法：

1.首先將高筋麵粉、酵母、糖、鹽置入盆中，加入牛奶或水慢慢攪拌，再加入沙拉油或融化的無鹽奶油攪拌至很黏稠的麵糊狀，蓋上保鮮膜室溫下靜置2小時發酵，再放入冰箱冷藏過夜約8～10小時。

2.隔天發酵好的麵糰取出靜置室溫半小時，這時的麵糰水分含量很高很黏手，桌上撒些麵粉把麵糰倒出，慢揉把空氣揉出，不時沾些麵粉防止黏手。

3.揉勻後分小塊擀平，包入喜歡的綜合堅果或果乾，收口黏合朝下整成圓形，再發酵1小時，二次發酵完麵包上撒點麵粉以刀劃出花紋，入烤箱上下火374℉烤20分鐘即成。