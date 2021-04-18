我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美3162萬人確診 已施打2億587萬劑疫苗

加州奧克蘭華埠憂暴力洗劫 商戶嚴陣以待 安裝木板加固

帕馬森奶油香蒜豆仁

劉若華
帕馬森奶油香蒜豆仁
帕馬森奶油香蒜豆仁

豆類食物由於美味、營養價值高，多數冷、熱食用皆宜，且變化多元，在角色扮演上是彈性極大、潛力無窮的食材，因此豆類食物在世界各國皆為主要糧食之一。

此道豆仁我以華人所熟悉的富含蛋白質的肉類豆子「毛豆仁」，配以在美國菜中十分普遍、營養價值優於多種穀類和豆類而被專家建議每週應攝食的當紅食材「鷹嘴豆」，兩種豆仁味道微甜、清香，口感綿潤、滑順；調理上我採用美式方法，除了香氣足，口味讚，且作法簡易，很快就可端上桌！

材料：

無鹽奶油3大匙、冷凍毛豆仁1包（16盎司）、蒜3瓣、鷹嘴豆罐頭（Garbanzos／Chick Peas）1罐（15.5盎司）、鹽適量、黑胡椒粉少許、帕馬森起司粉（Grated Parmesan Cheese）1/4杯、檸檬汁少量（可免）。

帕馬森奶油香蒜豆仁材料
帕馬森奶油香蒜豆仁材料

作法：

1.將蒜切末；冷凍毛豆仁預先取出解凍；鷹嘴豆濾除湯汁後以水稍微沖淨瀝乾，備用。

2.炒鍋放入奶油，開小火加熱直至溶化。

3.加入蒜末，續以小火炒至蒜香釋出。

4.倒入毛豆仁，轉成中大火炒3分鐘。

5.倒入鷹嘴豆，隨即撒入鹽和黑胡椒粉拌炒一會，熄火。

6.撒入帕馬森起司粉翻拌均勻，出鍋盛盤。

7.喜愛一點檸檬酸香味者可擠入一點檸檬汁。

小叮嚀：

1.奶油容易焦化，因此以小火將其溶化是較佳的處理方式。另外因為奶油不宜加熱過久，可以用炒菜鏟壓著奶油快速轉圈圈即可加速溶化；待加入其他材料產生散熱作用，即可轉較大火，然而此步驟仍應以快炒為宜。

2.罐頭鷹嘴豆是熟品，因此加熱即可，不需久炒。

3.此道豆仁不滴入檸檬汁已很美味，若滴入少量，則有先酸後甘的鮮明對比與醒胃效果。

美國 華人

上一則

番茄紅燒地中海鱸魚

下一則

家常美味 三鮮鍋巴

延伸閱讀

羽衣甘藍2吃

羽衣甘藍2吃
華人超市熱賣蛋撻皮 口感酥脆 在家輕鬆享受烘焙樂趣

華人超市熱賣蛋撻皮 口感酥脆 在家輕鬆享受烘焙樂趣
影╱做美味蛋撻原來這麼簡單：華資超市蛋撻皮 加蛋液

影╱做美味蛋撻原來這麼簡單：華資超市蛋撻皮 加蛋液
康尼島遊樂場封1年 本周五重開迎客

康尼島遊樂場封1年 本周五重開迎客

熱門新聞

一名網友提到，自己是第一次吃鼎泰豐卻不知道該點什麼。（本報資料照片）

第一次到鼎泰豐要點什麼？網友狂推這組合

2021-04-10 03:04
大林慈濟醫院營養師張雅芳指出，「得舒飲食」強調蔬菜水果、堅果與乳製品的均衡飲食，能有助血壓控制。(Unsplash)

白肉取代紅肉+每天5蔬果 營養師教你如何控制高血壓

2021-04-10 15:28
居酒屋料理「梅水晶」受到日本年輕族群的歡迎，但有許多中高年日本人不知道這是什麼菜。（取材自臉書／Gyu Sou Ichuya 牛惣居酎屋）

「梅水晶」在日居酒屋暴紅 年輕人愛吃 長輩：那是啥？

2021-04-15 02:58
網友清洗蝦仁後，整鍋出現藍色的水。（取材自臉書）

她買蝦仁回家清洗 出現「詭異藍水」 驚慌上網求解

2021-04-13 14:15
一名網友分享獨門肉品分裝絕技，他說明肉品放入塑膠袋後還要經過真空「吸扁」，秤重貼標，才能送入冷凍庫。（取材自臉書）

肉品達人教你「超快分裝」除了6口訣 還附詳細圖解

2021-04-13 03:07
一名網友發文分享處理西瓜皮的妙招，他將西瓜皮切愛心形狀再加入排骨燉煮成湯，引起網友熱議。圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說

西瓜皮入湯！ 他一招燉「真愛心湯品」 網讚：好可愛

2021-04-12 12:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世

接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世
縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂
直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡

直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡
奧地利警官在臉書貼出這兩道菜 被判罰6300歐元

奧地利警官在臉書貼出這兩道菜 被判罰6300歐元
菲立普親王葬禮 女王獨坐送別夫婿

菲立普親王葬禮 女王獨坐送別夫婿