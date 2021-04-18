帕馬森奶油香蒜豆仁

豆類食物由於美味、營養價值高，多數冷、熱食用皆宜，且變化多元，在角色扮演上是彈性極大、潛力無窮的食材，因此豆類食物在世界各國皆為主要糧食之一。

此道豆仁我以華人 所熟悉的富含蛋白質的肉類豆子「毛豆仁」，配以在美國 菜中十分普遍、營養價值優於多種穀類和豆類而被專家建議每週應攝食的當紅食材「鷹嘴豆」，兩種豆仁味道微甜、清香，口感綿潤、滑順；調理上我採用美式方法，除了香氣足，口味讚，且作法簡易，很快就可端上桌！

材料：

無鹽奶油3大匙、冷凍毛豆仁1包（16盎司）、蒜3瓣、鷹嘴豆罐頭（Garbanzos／Chick Peas）1罐（15.5盎司）、鹽適量、黑胡椒粉少許、帕馬森起司粉（Grated Parmesan Cheese）1/4杯、檸檬汁少量（可免）。

帕馬森奶油香蒜豆仁材料

作法：

1.將蒜切末；冷凍毛豆仁預先取出解凍；鷹嘴豆濾除湯汁後以水稍微沖淨瀝乾，備用。

2.炒鍋放入奶油，開小火加熱直至溶化。

3.加入蒜末，續以小火炒至蒜香釋出。

4.倒入毛豆仁，轉成中大火炒3分鐘。

5.倒入鷹嘴豆，隨即撒入鹽和黑胡椒粉拌炒一會，熄火。

6.撒入帕馬森起司粉翻拌均勻，出鍋盛盤。

7.喜愛一點檸檬酸香味者可擠入一點檸檬汁。

小叮嚀：

1.奶油容易焦化，因此以小火將其溶化是較佳的處理方式。另外因為奶油不宜加熱過久，可以用炒菜鏟壓著奶油快速轉圈圈即可加速溶化；待加入其他材料產生散熱作用，即可轉較大火，然而此步驟仍應以快炒為宜。

2.罐頭鷹嘴豆是熟品，因此加熱即可，不需久炒。

3.此道豆仁不滴入檸檬汁已很美味，若滴入少量，則有先酸後甘的鮮明對比與醒胃效果。