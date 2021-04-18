三鮮鍋巴

有時候會突然想吃一種食物，那是一種不由自主垂涎的衝動。我最近莫名地想起了三鮮鍋巴，一道在餐廳偶爾吃到的色香味俱佳菜品。那鍋巴酥脆，三鮮滑嫩，真是有聲有色，味醇鮮香的佳肴！於是趕緊去採買了些原料，自己動手，滿足食欲。

過油後的鍋巴

材料：

超市購買鍋巴1袋、魷魚1條、青口5隻、蝦5隻、荷蘭豆1把、胡蘿蔔1/4根、甜紅椒1/4個、白醋100克。

配料：

蔥、薑、蒜適量、植物油、鹽、花椒油、魚露、生粉適量。

材料

作法：

1.處理魷魚：把魷魚放進洗菜盆中，倒入可以淹過魷魚的水，加入100克白醋，浸泡三～四分鐘撈出，並在魷魚背上劃兩刀；洗淨後在魷魚沒有筋膜的一表面先切橫條，再豎切成斜刀，最後改刀成一吋長的樣子，加入開水中焯一下，使其捲起後撈出瀝乾水分待用。

2.處理青口：放入水中浸泡，可滴入食用油，青口缺氧就大口吐氣，這樣沙子也會隨之吐出。將青口外殼打開取出肉，同時將內臟和絨毛都撕掉，最後用流水沖幾遍，焯一下水後瀝乾備用。

3.將蝦子洗淨，去蝦線、去外殼。如果個頭較大，可以切成兩半。

4.處理鍋巴：鍋內放寬油，燒熱倒筷子放入後起泡泡時，放入鍋巴，鍋巴一浮起，馬上撈出瀝乾備用。

5.處理配菜：荷蘭豆去筋洗淨，甜椒、胡蘿蔔都切成薄片待用。蔥斜切小段，薑切絲，蒜片。

6.過油後的鍋巴放入盤中移到飯桌上。鐵鍋內放適量植物油，燒熱後下蔥、薑、蒜炒香，續將所有海鮮和配菜一起用大火快炒，加入一碗清水，淋入花椒油、適量的鹽同煮開，再將適量生粉水淋入燒開。最後加一勺魚露，將鍋端起，把所有的菜連湯帶汁一起倒入放鍋巴的盤中。一盤熱氣騰騰、鮮香可口的三鮮鍋巴就完成了。

混炒後加水勾薄芡。

三鮮湯倒在鍋巴上，誘人的香氣蒸騰。

小叮嚀：

1.「三鮮」不一定非是魷魚、青口和蝦，也可以用其他海鮮。不過買處理好的魷魚、青口和蝦，能稍節省自己處理的時間。

2.鍋巴不能油炸得過久，只要一浮起來就馬上撈出瀝乾，這樣才能保持它的酥脆。

3.用生粉水的目的是讓湯稍微有點黏稠度，可以輕薄地包裹住鍋巴，但絕不可太稠，所以要邊加邊注意湯的濃度。

4.配菜主要是用來配色，也可以自行選擇自己喜歡的菜替換。