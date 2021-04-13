味噌醬烤鱈魚

鱈魚的肉質非常細緻滑嫩，不管用煎或烤的方式料理，都非常美味。我常用味噌醬一起烤。作法非常簡單，味道也是超級棒。

材料：

鱈魚1塊（約1.8磅）、味噌醬2.5湯匙、醬油2湯匙、糖3湯匙、料酒1湯匙、油5湯匙。

味噌醬烤鱈魚材料

作法：

1.鱈魚用冷水沖洗一下，擦乾後備用。

2.取一大碗，將味噌醬、醬油、糖和料酒放入碗中，用湯匙將碗中醬料調勻。

3.取一個大的塑膠袋，將碗中調好的醬料放在塑膠袋中。再把鱈魚放入袋中，用手在塑膠袋外將醬料抹勻，醃45分鐘。

將調好的醬料倒入塑膠袋，再把鱈魚放進袋中，用手在塑膠袋外將醬料抹勻，醃45分鐘。

4.取一烤盤，鋪好錫箔紙，3湯匙的油平均撒在烤盤上。將鱈魚放在烤盤上，再澆半湯匙的油在魚面上。

5.烤爐開至375℉，預熱後將鱈魚放入烤箱中，每面烤約20分鐘；烤第二面時，可再加一點調好的味噌醬料和少許油。烤完後，將烤爐調至Broil模式，再烤2至3分鐘就完成了。

6.烤好的味噌醬鱈魚，肉質細膩，又鮮又嫩，入口即化，真是一道舌尖上的美食 。

小叮嚀：

1.烤鱈魚和醃魚的時間視鱈魚的大小或厚度，可以加以調整。

2.烤魚時的味噌醬可以多放一些，在魚翻面要烤時，也能加一點在表面上，再入烤爐中烤，比較入味。

3.味噌醬的種類很多，一般都比較鹹，加些糖能降低鹹味，口感較佳。