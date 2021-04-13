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清蒸魚

馮小炬
從盤子邊上倒入適量蒸魚豉油。
從盤子邊上倒入適量蒸魚豉油。

魚的種類繁多，無論是海魚還是淡水魚，都有豐富的優質蛋白和營養，特別容易被人體吸收。在眾多的烹飪方法中，清蒸魚配料極簡，只是些蔥、薑、油，甚至不用鹽，卻最好地保持了魚的原汁原味。

材料：

紅鯛魚1條、薑1塊、帶葉小蔥2根、蒸魚豉油適量、植物油適量。

清蒸魚配料 蒸魚豉油
清蒸魚配料 蒸魚豉油
薑蔥花椒水
薑蔥花椒水

作法：

1.將蔥薑切絲，放入碗中，再放幾粒花椒，倒入清水浸泡半小時，製成蔥薑花椒水。

2.將魚去鱗（無鱗魚也要用刀輕輕刮去浮在皮上的雜質）去內臟清洗乾淨。

3.魚身上每隔一段距離切一刀，只切扣，不切斷。放入盤內備用。

4.淋上薑蔥水浸泡幾分鐘，把薑絲塞在切縫裡，多的可以直接鋪在魚身下。

5.鍋裡加水燒開，將魚入鍋，猛火蒸10分鐘左右。起鍋後撤掉薑絲，將蒸魚的原汁倒出，蒸好的魚上面鋪上蔥絲。

6.熱鍋將植物油燒到冒煙，馬上淋在蒸好的魚上面，從盤子周圍倒入適量蒸魚豉油。鮮美的清蒸魚就做好了。

處理好的魚放入盤中，等水燒開再蒸。
處理好的魚放入盤中，等水燒開再蒸。
魚蒸好以後除去薑絲與盤中的水，擺上蔥絲。
魚蒸好以後除去薑絲與盤中的水，擺上蔥絲。
將適量植物油燒出煙，馬上淋在魚上。
將適量植物油燒出煙，馬上淋在魚上。
清蒸魚
清蒸魚

小叮嚀：

1.食材用鮮活的魚，蒸出來的味道才鮮美。新鮮的魚一般魚眼明亮清澈、魚鰓鮮紅、鱗片完整、魚尾挺拔，魚肚沒有膨脹。

2.清蒸魚關鍵在於開水下鍋，大火急蒸，千萬不可冷水下鍋。蒸至魚眼珠掉出來了，火候就到了。如果魚大而肉厚可以多蒸兩分鐘。

3.魚的清潔可以在購買時，直接請售貨員幫助完成。

海鱸魚也能用同樣的方法清蒸。
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