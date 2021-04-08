電鍋好幫手 3菜1湯迅速上桌

三絲美人腿。（圖：雲品溫泉酒店提供）

煮飯時不免手忙腳亂，一般家庭用電鍋煮飯時，可以順便蒸上幾道菜，節省能源的使用，多種料理在蒸籠裡蒸約10分鐘，完成有魚、有菜、有飯的一餐。

三絲美人腿

材料：

筊白筍250公克、香菇、胡蘿蔔、金針菇各20公克、蠔油適量、糖少許、高湯少許。

作法：

1.筊白筍去皮洗淨切條、汆燙備用。

2.香菇、胡蘿蔔、金針菇切絲且汆燙備用。

3.筊白筍輕炒，倒入香菇、胡蘿蔔和金針菇，再將蠔油、糖與高湯拌炒即完成。

小叮嚀：

可視個人喜好挑選食材，杏鮑菇、美白菇或筍絲等都很合適。

娃娃菜美人腿燉雞湯

娃娃菜美人腿燉雞湯。（圖：雲品溫泉酒店提供）

材料：

娃娃菜（菜膽）25公克、筊白筍25公克、雞肉50公克、鹽少許。

作法：

1.將娃娃菜洗淨對切，筊白筍去皮洗淨，兩者汆燙。

2.雞肉切塊去皮汆燙。

3.將娃娃菜、筊白筍和雞肉一起放鍋中加水燉煮一小時即完成，起鍋前灑少許鹽提味。

小叮嚀：若非茭白筍產季，可改用山藥或竹笙。

美人腿炒牛柳

美人腿炒牛柳。（圖：雲品溫泉酒店提供）

材料：

筊白筍200公克、牛肉150公克、蒜蓉少許、醬油適量、番茄醬適量、糖少許、高湯少許。

作法：

1.筊白筍去皮洗淨切條。

2.起油鍋將筊白筍、牛柳過油並汆燙去油。

3.蒜蓉爆香加入高湯、醬油、番茄醬、糖，倒入牛柳、筊白筍一起拌炒，最後用太白粉勾芡即可。

小叮嚀：

牛肉不能炒太久以免影響口感，可先過油再汆燙去除過多的油，吃起來較清爽。

蒜蓉蒸魚片

蒜蓉蒸魚片。（圖：大葉大學提供）

材料：

多利魚1片、蒜頭37.5克、辣椒1條、蔥1支。

調味料：

醬油2大匙、味素1小匙、糖1大匙、水1/4杯。

作法：

1.多利魚切厚片。

2.蒜頭拍碎切末，辣椒去籽後切末，蔥切蔥花備用。

3.蒜末、辣椒末與調味料醬油、味素、糖以及水，混合均勻成蒜蓉醬。

4.多利魚淋上蒜蓉醬後放入蒸籠，大火蒸8分鐘後撒入蔥花，續蒸1分鐘後起鍋。